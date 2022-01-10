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Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında Merve Eneş kaç puan aldı?

FOX TV'nin sevilen ve en çok izlenen yarışmalarından olan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün yarışmanın en genç yeteneklerinden Merve Eneş yarıştı. Merve Eneş kaç puan aldı? İşte detaylar.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:33
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında Merve Eneş kaç puan aldı?
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Gündüz kuşağının en çok sevilen ve seyredilen yarışmaların başında gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması FOX TV ekranlarında evlerinize konuk olmaya devam ediyor. Yarışmanın sunuculuğu ve yapımcılığını tecrübeli isim Zuhal Topal yapıyor.

Yemek yarışması programlarının revaçta olduğu dönemde oldukça izlenen yarışma 563 bölüm yayınlandı. Yayınlanan son bölümde gelin Merve Eneş yarıştı ve yaptığı yemeklerle Zuhal Topal'dan ve diğer yarışmacılar tarafından puan verildi. Merve Eneş'in menüsünü de merak eden seyirciler ne kadar puan aldığını da merak etmeye başladı.

Yarışmacı Merve Eneş kendisinden önce yarışmada ter döken yarışmacıların çok yüksek puan aldıkları için kendine sıra gelmeden yarışmaya çok iyi hazırlandığını kaydetti.

Kaynanalardan olan Fatma hanım pazartesiden bu yana gelinlerin yüksek puanları kullanmasına rağmen Zuhal Topal'la Sofrada son bölümde yeterli puanları hiç bir kaynanadan alamayarak bundan sonra diğer gelinlere çok yüksek puanlar vermeyeceğini ifade ederek göz dağı verdi.

Yarışma kurallarının en can alıcı noktası olan ve puan alma da önemli kriter olan ortak yemeğini bugüne kadar kimse yapamazken Zuhal Topal puan verirken haftanın yemeğinin tadına da dikkate alacağını söyledi. Yarışmacı Merve Eneş bu yüzden dolayı haftanın yemeği olan Lazanya yemeğini tam manasıyla yapmak için büyük çaba harcadı.

Gelin Merve Eneş Kayserili. Daha önce hiç Kayseri'ye gitmediği için yöresel lezzetler yerine toplum tarafından bilinen lezzetleri menüsüne eklediğini söyledi.

Merve kaynanalar arasında yaşananlardan dolayı kendisine de düşük puanlar verileceğini ifade etti. Kaynana Fatma kendisine düşük verildiği için başkalarının gelinlerine de kendisinin düşük vereceğini açıklamıştı.

Kaynanalar artık işi tamamen stratejiye dökmüş durumda. Yarışan gelinlerin sayısının yarışmayanları geçtiği için puanların nasıl geleceği tam olarak kestirilemiyor.

Bu hafta yarışmanın yayınlanan dördüncü bölümünde yarışan gelin ve kaynanalar ile ilgili bilgiler verildikten sonra Merve Eneş'in menüsü ve aldığı puanlar paylaşılacaktır.

18 Mart Zuhal Topal’la Sofrada Merve’nin yemek Menüsü 

Kremalı Havuç Çorbası

Mantarlı Sebzeli Lazanya (Ortak Yemek)

İtalyan Salata

Patates Püresi Yatağında Dalyan Köfte

Arpa Şehriye pilavı

Peynirli Yeşil Salata

Tramisu

Merve Eneş bugün ki yarışma sonucunda süpriz denilecek şekilde puanlar aldı. Kaynana Şükriye Demirçelik Merve Eneş'e dört puan verirken, Aynur Erdoğan sekiz, Fatma Bahtlı üç, Serpil Geçkin ise dört puan verdi. Zuhal Topal ise Merve Eneş'e beklenenden az puan verdi. Zuhal Topal tam beş puan verdi. Merve Eneş bu durumda tam tamına 24 puan almış oldu.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 10.01.2022 00:33
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal TopalFox TvMerve Eneş
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