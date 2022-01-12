Zuhal Topal'la Sofrada yarışan Ceylan Özcan puan durumu

Her hafta yeni 5 yarışmacının gelmesiyle devam eden Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının bu haftanın ilk konuğu Ceylan Özcan oldu. Daha önceden de programa katılan gelin birincilik duygusunu tatmış olmasından tecrübesini konuşturması beklendi. Şampiyon olmaya geldiğini söyleyen Özcan, final da 15.000 TL’lik ödülü alacağını da söylemeden geçemdi. Sezon finali öncesi heyecanların artmasıyla sofralar kurulmaya başladı. Verilen süre içerisin de masasını eksiksiz hazırlayamadı. Toplam da 9 puan alan Özcan gerilimleri arttırdı.
Ceylan Özcan kimdir?
- 1991 doğumlu
- Eşinin adı Burak
- 6 yıllık evli
- 30 yaşında
- 2 yaşında bebeği var
- 23.10.2019 tarihinde yarıştı
Kaynana Elmas Eroğlu kimdir?
- Aslen Tokatlı
- Antalya da büyüdü
- Yatak üterim işinde çalışıyor
- 3 oğlu var
- 2 gelini var
- 1 torunu var
7 Haziran Pazartesi günü yarışan gelin Ceylan Özcan Zuhal Topal’la Sofrada ki menüsü şöyle;
- Mantarlı kestane çorbası
- Taze bakladan fava
- Kuru börülceli enginar dolması
- Arabiata soslu ıspanaklı levrek
- Hardallı fırın patates
- Mor lahana salatası
- Kadayıflı fındık ezme
Sofrasını tam hazırlayamayan Ceylan Özcan şampiyonluk yoluna yakışmayan masa çıkardı. Bunun üzerine kayınvalidelerden düşük puan alan gelin büyük ödülü kaybeden isim olarak belirlendi. İşte kayınvalidelerin verdiği puanlar;
7 Haziran yarışan Ceylan Özcan puanları
- Elfide Kurt 6 puan
- Güliser Türk 5 puan
- Nezahat Öztürk 5 puan
- Nursen Ubay 5 puan
- Zuhal Topal 7 puan
Ceylan Özcan toplam da 28 puan aldı.