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Zuhal Topal'la Sofrada yarışan Ceylan Özcan puan durumu

FOX TV ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal’la Sofrada beğenileri toplamaya devam ediyor. Her hafta yeni yarışmacılar gelen programda bu haftanın ilk yarışanı Ceylan Özcan oldu. 7 Haziran yayınlanan bölüm de kayınvalidelerin verdiği puanlar çok konuşuldu. 7 Haziran günü programda yaşananlar hakkında merak edilenler haberimizde

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:28
Zuhal Topal'la Sofrada yarışan Ceylan Özcan puan durumu
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Her hafta yeni 5 yarışmacının gelmesiyle devam eden Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının bu haftanın ilk konuğu Ceylan Özcan oldu. Daha önceden de programa katılan gelin birincilik duygusunu tatmış olmasından tecrübesini konuşturması beklendi. Şampiyon olmaya geldiğini söyleyen Özcan, final da 15.000 TL’lik ödülü alacağını da söylemeden geçemdi. Sezon finali öncesi heyecanların artmasıyla sofralar kurulmaya başladı. Verilen süre içerisin de masasını eksiksiz hazırlayamadı. Toplam da 9 puan alan Özcan gerilimleri arttırdı.

Ceylan Özcan kimdir?                      

  • 1991 doğumlu
  • Eşinin adı Burak
  • 6 yıllık evli
  • 30 yaşında
  • 2 yaşında bebeği var
  • 23.10.2019 tarihinde yarıştı

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  • 1 torunu var

7 Haziran Pazartesi günü yarışan gelin Ceylan Özcan Zuhal Topal’la Sofrada ki menüsü şöyle;

  • Mantarlı kestane çorbası
  • Taze bakladan fava
  • Kuru börülceli enginar dolması
  • Arabiata soslu ıspanaklı levrek
  • Hardallı fırın patates
  • Mor lahana salatası
  • Kadayıflı fındık ezme

Menüsünü sunan geline kayınvalidelerden yorumlar geldi. Menü fena değil, hepsi de iyi, bilmediğim yemekler var, bana çok karışık geldi gibi yorumlar yapıldı. Kayınvalideler daha önceden bir gelin için menüyü eksik bulsa da verilecek puanlar merak edildi.

Sofrasını tam hazırlayamayan Ceylan Özcan şampiyonluk yoluna yakışmayan masa çıkardı. Bunun üzerine kayınvalidelerden düşük puan alan gelin büyük ödülü kaybeden isim olarak belirlendi. İşte kayınvalidelerin verdiği puanlar;

7 Haziran yarışan Ceylan Özcan puanları

  • Elfide Kurt    6 puan
  • Güliser Türk     5 puan
  • Nezahat Öztürk    5 puan
  • Nursen Ubay      5 puan
  • Zuhal Topal        7 puan

Ceylan Özcan toplam da 28 puan aldı.

 

 


Son Güncelleme: 12.01.2022 13:28
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal 7 Haziran YarışmasıCeylan Özcan Menüsü
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