Zuhal Topal'la Sofrada yarışan Ceylan Özcan puan durumu

Her hafta yeni 5 yarışmacının gelmesiyle devam eden Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının bu haftanın ilk konuğu Ceylan Özcan oldu. Daha önceden de programa katılan gelin birincilik duygusunu tatmış olmasından tecrübesini konuşturması beklendi. Şampiyon olmaya geldiğini söyleyen Özcan, final da 15.000 TL’lik ödülü alacağını da söylemeden geçemdi. Sezon finali öncesi heyecanların artmasıyla sofralar kurulmaya başladı. Verilen süre içerisin de masasını eksiksiz hazırlayamadı. Toplam da 9 puan alan Özcan gerilimleri arttırdı.

Ceylan Özcan kimdir?

1991 doğumlu

Eşinin adı Burak

6 yıllık evli

30 yaşında

2 yaşında bebeği var

23.10.2019 tarihinde yarıştı

Kaynana Elmas Eroğlu kimdir?

Aslen Tokatlı

Antalya da büyüdü

Yatak üterim işinde çalışıyor

3 oğlu var

2 gelini var

1 torunu var

7 Haziran Pazartesi günü yarışan gelin Ceylan Özcan Zuhal Topal’la Sofrada ki menüsü şöyle;

Mantarlı kestane çorbası

Taze bakladan fava

Kuru börülceli enginar dolması

Arabiata soslu ıspanaklı levrek

Hardallı fırın patates

Mor lahana salatası

Kadayıflı fındık ezme

Menüsünü sunan geline kayınvalidelerden yorumlar geldi. Menü fena değil, hepsi de iyi, bilmediğim yemekler var, bana çok karışık geldi gibi yorumlar yapıldı. Kayınvalideler daha önceden bir gelin için menüyü eksik bulsa da verilecek puanlar merak edildi.

Sofrasını tam hazırlayamayan Ceylan Özcan şampiyonluk yoluna yakışmayan masa çıkardı. Bunun üzerine kayınvalidelerden düşük puan alan gelin büyük ödülü kaybeden isim olarak belirlendi. İşte kayınvalidelerin verdiği puanlar;

7 Haziran yarışan Ceylan Özcan puanları

Elfide Kurt 6 puan

Güliser Türk 5 puan

Nezahat Öztürk 5 puan

Nursen Ubay 5 puan

Zuhal Topal 7 puan

Ceylan Özcan toplam da 28 puan aldı.