Zuhal Topal’la Sofrada Tepsi Oruğu tarifi ve malzemeleri

Zuhal Topal’la Sofrada programı, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ekranların en çok izlenen yemek programlarından biri olan Zuhal Topal’la Sofrada programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta Zuhal Topal’la Sofrada programının ortak yemeği Tepsi Oruğu olarak belirlendi. İzleyiciler Zuhal Topal’la Sofrada programında yapılan Tepsi Oruğu (Sini Köftesi) adlı yemeğin malzemelerini ve tarifini merak ediyor.
Tepsi Oruğu Malzemeleri
- 2 su bardağı köftelik ince bulgur
- 350-500 gram Kıyma
- 2 tane orta boy haşlanmış patates
- 1 tane yemek kaşığı biber salçası
- 1 tane yemek kaşığı domates salçası
- 1 tane tatlı kaşığı karabiber
- 1 tane çay kaşığı tuz
- 1 tane orta boy kuru soğan
- 3 tane yemek kaşığı un
Harcı İçin Malzemeler
- 750 gram kıyma
- 1 tane soğan
- 1 tane su bardağı ay çiçek yağı
- 2 tane çay kaşığı pul biber
- 2 tane çay kaşığı karabiber
- 1 tane çay kaşığı tuz
- 1 tane yemek kaşığı margarin
- Yarım demet maydanoz
- 1 tane su bardağı su
Tepsi Oruğu Videolu Tarif
Zuhal Topal’la Sofrada programında yapılan tepsi oruğunun tarifi belli oldu. Bulguru seçerken normal bulgur değil, köftelik bulgur olarak seçmelisiniz. Bu yemeğin tarifini videodan izleyerek öğrenebilirsiniz.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:15