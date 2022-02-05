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Zuhal Topal’la Sofrada Tepsi Oruğu tarifi ve malzemeleri

Ekranların en çok izlenen yemek programlarından biri olan Zuhal Topal’la Sofrada programı tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Zuhal Topal’la Sofrada programında yapılan Tepsi Oruğu (Sini Köftesi) adlı yemeğin malzemelerini ve tarifini merak ediyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:15
Zuhal Topal’la Sofrada Tepsi Oruğu tarifi ve malzemeleri
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Zuhal Topal’la Sofrada programı, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ekranların en çok izlenen yemek programlarından biri olan Zuhal Topal’la Sofrada programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta Zuhal Topal’la Sofrada programının ortak yemeği Tepsi Oruğu olarak belirlendi. İzleyiciler Zuhal Topal’la Sofrada programında yapılan Tepsi Oruğu (Sini Köftesi) adlı yemeğin malzemelerini ve tarifini merak ediyor.

Hatay yöresine ait bir yemek olan Tepsi Oruğu, kadınların en çok merak ettiği yemeklerin başında geliyor. Bu haberimizde Tepsi Oruğu’nun malzemelerini ve tarifini sizlerle paylaşacağız. Geçen haftanın ortak yemeği Lazanya olmuştu. Bu hafta ise Hatay yöresine ait Tepsi Oruğu seçildi.

Tepsi Oruğu Malzemeleri

  • 2 su bardağı köftelik ince bulgur
  • 350-500 gram Kıyma
  • 2 tane orta boy haşlanmış patates
  • 1 tane yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tane yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tane tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tane çay kaşığı tuz
  • 1 tane orta boy kuru soğan
  • 3 tane yemek kaşığı un

Harcı İçin Malzemeler

  • 750 gram kıyma
  • 1 tane soğan
  • 1 tane su bardağı ay çiçek yağı
  • 2 tane çay kaşığı pul biber
  • 2 tane çay kaşığı karabiber
  • 1 tane çay kaşığı tuz
  • 1 tane yemek kaşığı margarin
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 tane su bardağı su

Tepsi Oruğu Videolu Tarif

Zuhal Topal’la Sofrada programında yapılan tepsi oruğunun tarifi belli oldu. Bulguru seçerken normal bulgur değil, köftelik bulgur olarak seçmelisiniz. Bu yemeğin tarifini videodan izleyerek öğrenebilirsiniz.




Son Güncelleme: 05.02.2022 14:15
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Anahtar Kelimeler:
Sini KöftesiZuhal Topalla SofradaTepsi Oruğu
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