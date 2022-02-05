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Zuhal Topal’la Sofrada Programının Yarışmacısı Medine Karabağ Kimdir?

Zuhal Topal’la Sofrada programında yarışmacı olan Medine Karabağ kimdir? Medine Karabağ nerede doğdu, kaç yıllık evliliği var, kaç yaşında, ne zaman evlendi? 23 Mart 2021 Salı günü Zuhal Topal’la Sofrada programında yarışan Medine Karabağ kaç puan kazandı? Merak edilen bütün soruların yanıtlarını haberimizin detaylarında verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:51
Zuhal Topal’la Sofrada Programının Yarışmacısı Medine Karabağ Kimdir?
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Medine Karabağ, 1986 senesinde Adıyaman şehrinde dünyaya geldi. İki çocuğa sahip bir anne olan Karabağ, 2000 senesinde Ahmet Karabağ ile dünya evine girdi. Şu an İstanbul'da oturuyor.

23 Mart Salı günü Zuhal Topal\'la Sofrada programında yarışmacı ve bu haftanın en deneyimli gelini olan Medine, hem Trakya yöresinin sofrasını hem de kendi memleketi olan Adıyaman yöresine ait yemekleri çok iyi bildiğini, yarışma programına çocukları dolayısı ile geldiğinin ifade etti.

Medine Karabağ 1986 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. İki erkek çocuk annesi, 21 senedir eşinin annesi ile beraber yaşıyor. Kocasının ismi Ahmet, Ahmet Bey 35 yaşında. Medine Karabağ ve Ahmet Karabağ çifti 21 senelik evliler. Yarışmacı Medine evlendiğinde yaşının çok küçük olduğunu, 21 senedir mutlu bir evlilik yaşadığını söyledi.

Medine Karabağ en büyük aşkının kaynanası olduğunu söylüyor. 23 Mart Salı günü Zuhal Topal’la sofrada yarışmacısı olan gelin Medine Karabağ, 21 senelik bir evliliği olduğunu söylediğinde seyirciler de dahil olmak üzere birçok kişi Medine’nin yaşını belli etmediğini ve çok genç yaşta evlendiğini düşündü. Şu an 35 yaşında olan Medine'nin 14 yaşında evlendiği anlaşılıyor.

 

Zuhal Topal’la Sofrada Medine Karabağ Kaç Puan Aldı

23 Şubat Salı günü yarışan, kendi belirlediği yemek menüsüne ilave olarak Tepsi Oruğu yemeğini de yapan Medine Karabağ’ın Zuhal Topal’la Sofrada programında kazandığı puaların tamamı bağlantıda verildi.

 

23 Mart Salı Zuhal Topal’la Sofrada puanları için tıklayınız.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:51
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topalla SofradaMedine Karabağ
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