Zuhal Topal’la Sofrada programı yarışmacısı Özer Tekin kimdir?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında bu hafta yarışan isimlerden birisi de yarışmaya daha önce katılan Manolya Tekin’in eşi Özer Tekindir. Tekin’in kayınvalidesi ise Birsel Ürkmez’dir.

Zuhal Topal’la Sofrada Özer Tekin kimdir?

Yarışmacılardan Özer Tekin on yıllık evli olup iki çocuk babasıdır. Darıca’da yaşayan yarışması Akrep burcudur ve inşaat mühendisliği mesleğini icra emektedir. Yarışmaya eşi Manolya ile katılan Özer Tekin’in eşi daha önce yarışmada birinci olmuştur.

11 Mayıs Salı Özer Tekin’in aldığı puanlar

Özer Tekin, Fadime’den 6, Gülay’dan 8, Muazzez’den 6, Serpil’den 8 ve Zuhal Topal’dan da 8 puan alarak 36 puanın sahibi olmuştur.