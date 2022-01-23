İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...

Zuhal Topal’la Sofrada programı yarışmacısı Özer Tekin kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta Özer Tekin yarışıyor. Özer Tekin'in eşi Manolya da daha önce yarışmaya katılmış ve yarışmada birinci olmuştur.

23 Ocak 2022 Pazar 05:11
Zuhal Topal’la Sofrada programı yarışmacısı Özer Tekin kimdir?
Takip Et:

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında bu hafta yarışan isimlerden birisi de yarışmaya daha önce katılan Manolya Tekin’in eşi Özer Tekindir. Tekin’in kayınvalidesi ise Birsel Ürkmez’dir.

Zuhal Topal’la Sofrada Özer Tekin kimdir?

Yarışmacılardan Özer Tekin on yıllık evli olup iki çocuk babasıdır. Darıca’da yaşayan yarışması Akrep burcudur ve inşaat mühendisliği mesleğini icra emektedir. Yarışmaya eşi Manolya ile katılan Özer Tekin’in eşi daha önce yarışmada birinci olmuştur.

11 Mayıs Salı Özer Tekin’in aldığı puanlar

Özer Tekin, Fadime’den 6, Gülay’dan 8, Muazzez’den 6, Serpil’den 8 ve Zuhal Topal’dan da 8 puan alarak 36 puanın sahibi olmuştur.


Son Güncelleme: 23.01.2022 05:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZuhalTopalözerTekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağatay Ulusoy, Netflix'in yeni projesi için hazırlanıyor!
Çağatay Ulusoy, Netflix'in yeni projesi için hazırlanıyor!
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, hangi dizilerde oynadı?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, hangi dizilerde oynadı?
Kanunsuz Topraklar dizisinde Fikriye karakterine kim hayat veriyor? Serdem Paçal kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinde Fikriye karakterine kim hayat veriyor? Serdem Paçal kimdir?
Fatma Dizisindeki Gökçe Eyüboğlu Kimdir?
Fatma Dizisindeki Gökçe Eyüboğlu Kimdir?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Arefe gününde nasıl ibadet edilmeli? Arefe günü yapılması gerekenler nelerdir ?
Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları
24 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Ocak Pazartesi at yarışı programı
Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?
TJK 23 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Çağatay Ulusoy, Netflix'in yeni projesi için hazırlanıyor!
Zuhal Topal’la Sofrada programı yarışmacısı Özer Tekin kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
TV8 En Şık Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi: Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları
Katılım bankalarından faizsiz kredi imkanı : Faizsiz kredi veren katılım bankaları hangileridir?
Kripto para yatırım yapılmadan önce bilinmesi gereken 5 önemli bilgi nelerdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 23 Ocak 2022 Pazar Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 23 Ocak 2022 Pazar
İşyerine Belediye ruhsat vermezse itiraz mevzuatı. Ruhsat için gerekli belgeler
Kanunsuz Topraklar dizisinde Fikriye karakterine kim hayat veriyor? Serdem Paçal kimdir?
Burgan Bank'tan emeklilere kredi müjdesi! Emekli kredisi kampanyası 125 bin TL kredi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.