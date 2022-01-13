Zuhal Topal'la Sofrada programı detayları!

Zuhal Topal ile sofrada ’da 4 Haziran Cuma sonucuyla bir gelin büyük ödül 15 bin Türk Lirasını kazanacak. Hicranın kayıp ettiği senaryoda salı günü yarışmacısının büyük ödülü kazanacağı çok açık.

4 Haziran Cuma Zuhal Topal ile Sofrada programında yarışacak gelin Hicran Ergün. Hicran yemeklerinin lezzetini bildiği sebeple yarışmada bulunduğunu söyledi.

Diğer yarışmacıların çok düşük puanlar almış olduğu gerçeği olsa da salı günü yarışan gelinin 32 puana sahip olduğunu düşünen Hicran 33 puan topladığı taktirde şampiyon olma ihtimalini yüksek görüyor.

Peki bu hafta hangi yarışmacılar ne kadar puan topladı?

Pazartesi (Duygu Konuş):27 Puan

Salı(Gökçe Gülçiçekli): 32 Puan

Çarşamba(Neşe Baş): 21 Puan

Perşembe(Nuray Çolak Aytekin): 20 Puan

Cuma (Hicran Ergün): 35 Puan