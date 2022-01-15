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Zuhal Topal’la Sofrada Nuray Çolak Aytekin kimdir?

Zuhal Topal'la Sofrada programının 3 Haziran Perşembe günü yarışmacısı olan Nuray Çolak Aytekin merak edilmeye başlandı. Program severler, Zuhal Topal'la Sofrada Nuray Çolak Aytekin kimdir? sorusunu araştırıyor.

15 Ocak 2022 Cumartesi 00:29
Zuhal Topal’la Sofrada Nuray Çolak Aytekin kimdir?
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Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı yarışma programlarından birisi olan Zuhal Topal’la Sofrada programında 3 Haziran Perşembe günü yayınlanan bölümde yarışmacı olan Nuray Çolak Aytekin araştırılmaya başlandı. Program severler Nuray Çolak Aytekin’in kim olduğunu merak etmeye devam ediyor.

Nuray Çolak Aytekin kimdir?

5 yıldır evli olan Nuray Çolak Aytekin 3,5 aylık hamiledir. Bebeğinin cinsiyetini henüz bilmeyen Aytekin aslen Balıkesirli olmasına rağmen eşinin görevi nedeniyle Diyarbakır’da yaşamaktadır.

Nuray Çolak Aytekin 3 Haziran Perşembe kaç puan aldı

3 Haziranda yarışan Nuray Çolak Aytekin menüsü sonrasında kaynanalardan eleştiriler alırken yarışma sonucunda toplamda 20 puan topladı.

Nurşen

 6

Necmiye

 3

Ayşe

 3

Elife

 3

Zuhal Topal

   5

TOPLAM:

  20

 


Son Güncelleme: 15.01.2022 00:29
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