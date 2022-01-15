Zuhal Topal’la Sofrada Nuray Çolak Aytekin kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı yarışma programlarından birisi olan Zuhal Topal’la Sofrada programında 3 Haziran Perşembe günü yayınlanan bölümde yarışmacı olan Nuray Çolak Aytekin araştırılmaya başlandı. Program severler Nuray Çolak Aytekin’in kim olduğunu merak etmeye devam ediyor.

Nuray Çolak Aytekin kimdir?

5 yıldır evli olan Nuray Çolak Aytekin 3,5 aylık hamiledir. Bebeğinin cinsiyetini henüz bilmeyen Aytekin aslen Balıkesirli olmasına rağmen eşinin görevi nedeniyle Diyarbakır’da yaşamaktadır.

Nuray Çolak Aytekin 3 Haziran Perşembe kaç puan aldı

3 Haziranda yarışan Nuray Çolak Aytekin menüsü sonrasında kaynanalardan eleştiriler alırken yarışma sonucunda toplamda 20 puan topladı.