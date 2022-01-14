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Zuhal Topal’la Sofrada Hicran’ın kaynanası Elife Ergün kimdir?

FOX TV’nin sevilen yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 4 Haziran Cuma günü yarışan Hicran ve kaynanası Elife dikkatleri üzerine çekti. Hicran’ın Kaynanası Elife Ergün’ün kim olduğu merak edildi. Peki Zuhal Topal’la Sofrada Hicran’ın kaynanası Elife Ergün kimdir? işte detaylar…

14 Ocak 2022 Cuma 09:21
Zuhal Topal’la Sofrada Hicran’ın kaynanası Elife Ergün kimdir?
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FOX TV’nin sevilen yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 4 Haziran Cuma günü yarışan Hicran ve kaynanası Elife dikkatleri üzerine çekti. Hicran’ın Kaynanası Elife Ergün’ün kim olduğu merak edildi. Elife Ergün, 1968 yılında Kastamonu’da doğmuştur. 3 çocuk annesi olan Elife İstanbul’da yaşamaktadır. Bu hafta yarışan kaynanalar arasında en sessiz kaynanası olan Elife Ergün ile gelini Hicran 4 Haziran Cuma günü yarıştı. 
Elife Ergün;
  • 53 yaşında
  • 2 erkek 1 kız çocuk annesi
  • Aslen Kastamonulu
  • 2 torun sahibi
  • Sessiz biri
  • 4 yıldır gelini ile beraber yaşıyor.

Elife Ergün’ün verdiği puanlar

Duygu (Pazartesi): 5 puan
Gökçe (Salı): 6 Puan 
Neşe (Çarşamba): 4 Puan 
Nuray (Perşembe) 3 Puan 
Toplam: 18 puan

Son Güncelleme: 14.01.2022 09:21
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