Zuhal Topal’la Sofrada Hicran’ın kaynanası Elife Ergün kimdir?

FOX TV’nin sevilen yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 4 Haziran Cuma günü yarışan Hicran ve kaynanası Elife dikkatleri üzerine çekti. Hicran’ın Kaynanası Elife Ergün’ün kim olduğu merak edildi. Elife Ergün, 1968 yılında Kastamonu’da doğmuştur. 3 çocuk annesi olan Elife İstanbul’da yaşamaktadır. Bu hafta yarışan kaynanalar arasında en sessiz kaynanası olan Elife Ergün ile gelini Hicran 4 Haziran Cuma günü yarıştı.

Elife Ergün;

53 yaşında

2 erkek 1 kız çocuk annesi

Aslen Kastamonulu

2 torun sahibi

Sessiz biri

4 yıldır gelini ile beraber yaşıyor.

Elife Ergün’ün verdiği puanlar

Duygu (Pazartesi): 5 puan Duygu (Pazartesi): 5 puan

Gökçe (Salı): 6 Puan

Neşe (Çarşamba): 4 Puan

Nuray (Perşembe) 3 Puan

Toplam: 18 puan