Zuhal Topal’la Sofrada Hicran’ın kaynanası Elife Ergün kimdir?

FOX TV’nin sevilen yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 4 Haziran Cuma günü yarışan Hicran ve kaynanası Elife dikkatleri üzerine çekti. Hicran’ın Kaynanası Elife Ergün’ün kim olduğu merak edildi. Elife Ergün, 1968 yılında Kastamonu’da doğmuştur. 3 çocuk annesi olan Elife İstanbul’da yaşamaktadır. Bu hafta yarışan kaynanalar arasında en sessiz kaynanası olan Elife Ergün ile gelini Hicran 4 Haziran Cuma günü yarıştı.
Elife Ergün;
- 53 yaşında
- 2 erkek 1 kız çocuk annesi
- Aslen Kastamonulu
- 2 torun sahibi
- Sessiz biri
- 4 yıldır gelini ile beraber yaşıyor.
Elife Ergün’ün verdiği puanlar
Gökçe (Salı): 6 Puan
Neşe (Çarşamba): 4 Puan
Nuray (Perşembe) 3 Puan
Toplam: 18 puan
Son Güncelleme: 14.01.2022 09:21