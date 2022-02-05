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Zuhal Topal’la Sofrada Ezgi Berfin Nebioğlu kim? Nereli?

Fox Tv ekranlarının sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında Ezgi Berfin Nebioğlu yer alıyor. 25 Mart tarihinde yarışan Nebioğlu, yarışmayı büyük bir ilgi ile takip ettiğini ve kaynanasını yarışmaya katılmak için ikna ettiğini söyledi. Tüm detaylar haberimizde..

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:03
Zuhal Topal’la Sofrada Ezgi Berfin Nebioğlu kim? Nereli?
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Ezgi Berfin Nebioğlu kimdir?

1999 yılında Kayseri’de doğan Nebioğlu 22 yaşındadır. 2018 senesinde Seyit Ali Nebioğlu ile evlenmiştir. Bir kız çocukları vardır. Fox TV ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal’la Sofrada programında yarışan Nebioğlu, yarışmayı büyük bir ilgi ile takip ettiğini söyledi. Ezgi Berfin, eşi ile Kayseri’de fenomen olan biri sayesinde tanıştığını ve ona aşık olduğunu belirtti.Eşinin annesi ile evlerinin çok yakın olduğunu, ilk evlendiğinde yemek yapmayı hiç bilmediğini ve eşinin annesi sayesinde öğrendiğini açıkladı. 

Ezgi Berfin Nebioğlu kaç puan aldı?

25 Mart Perşembe günü yarışan Kayserili Ezgi Berfin’in aldığı puanlar aşağıda verildi.

Zeynep Günal 6

Çiğdem Özekici 5

Nezahat Erdoğan 5

Emine Kayadibi 6

Zuhal Topal 5

Toplam 27 Puan 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:03
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topalla SofradaEzgi Berfin Nebioğlu
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