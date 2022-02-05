Zuhal Topal’la Sofrada Ezgi Berfin Nebioğlu kim? Nereli?

Ezgi Berfin Nebioğlu kimdir?

1999 yılında Kayseri’de doğan Nebioğlu 22 yaşındadır. 2018 senesinde Seyit Ali Nebioğlu ile evlenmiştir. Bir kız çocukları vardır. Fox TV ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal’la Sofrada programında yarışan Nebioğlu, yarışmayı büyük bir ilgi ile takip ettiğini söyledi. Ezgi Berfin, eşi ile Kayseri’de fenomen olan biri sayesinde tanıştığını ve ona aşık olduğunu belirtti.Eşinin annesi ile evlerinin çok yakın olduğunu, ilk evlendiğinde yemek yapmayı hiç bilmediğini ve eşinin annesi sayesinde öğrendiğini açıkladı.

Ezgi Berfin Nebioğlu kaç puan aldı?

25 Mart Perşembe günü yarışan Kayserili Ezgi Berfin’in aldığı puanlar aşağıda verildi.

Zeynep Günal 6

Çiğdem Özekici 5

Nezahat Erdoğan 5

Emine Kayadibi 6

Zuhal Topal 5

Toplam 27 Puan