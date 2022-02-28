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Zuhal Topal’la Sofrada Emel Aksoy kimdir, Emel Aksoy evli midir?

1 Nisan günü Zuhal Topal'la Sofrada da yarışmacı olan Emel Aksoy, kaynanası ile yaşadığı kıyasıya rekabet anları büyük dikkat çekti. Ardından programın takipçileri Emel Aksoy kimdir diye aramalara başladı. İşte Emel Aksoy kimdir sorusunun detayları...

28 Şubat 2022 Pazartesi 11:29
Zuhal Topal’la Sofrada Emel Aksoy kimdir, Emel Aksoy evli midir?
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Emel Aksoy kimdir?

1991'de İzmir'de doğan Aksoy aslen Çorum Osmancıklı'dır. Emel sıkı bir Göztepe taraftarıdır. Ocak 2021'de Ahmet Toğu ile nişanlanmıştır.

1 Nisan Perşembe günü Zühal Topal'ın programında yarışmacı olan Emel yaptığı yemek ve yarışmadaki performansından daha çok kaynanalara karşı söylemleri ile dikkat çekti.

Emekli asker kızı olan Emel Aksoy yarışmaya katılmasını annesi Ayşe Aksoy'un isteği üzerine katıldığını söylemiştir.

Emel Aksoy evlilik düşüncesini aklından hiç geçirmediğini fakat Ahmet'in kendisini çok beğendiğini ve çok uğraştığını en sonunda da gönlünü kaptırdığını dile getirdi. Ocak 2021'de aile arasında nişan yaptıklarını Ekim 2021'de de evlenmeyi düşündüklerini paylaştı.

Zuhal Topla'la Sofrada Emel Aksoy kaç puan aldı?

Bu haftaki bölümün ilkinde Şenay kaynana ile yarışan geline 3 puan verip açıklmasında kıllanılmış tabakları serviss ettiğini anlatması ile bir anda gelin kaynana olarak büyük dikkat çektiler. Bugün adete bir intikam puanlaması olacak olan Emel Aksoy'un Zuhal Topla'la sofrada programında aldığı puanların tümü tabloda verilmiştir.

Fatma Albayrak 3

Aliye Aslan 3
 
Ayten Karademir 7
 
Yosma Özkan 7
 
Zuhal Topal    6
 
TOPLAM:   26

 

 


Son Güncelleme: 28.02.2022 11:29
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EmelAksoy
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