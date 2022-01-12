Zuhal Topal’la Sofrada Ceylan Özcan kimdir?

Ceylan Özcan, 1991 senesinde doğmuştur. 2015 senesinde Burak Eroğlu ile dünya evine giren isimin 2 yaşında bir çocuğu bulunmakta. Ceylan Özcan vejetaryen bir kişidir.

Bu programa 23 Ekim 2019’da yine katılmış olan Özcan, o hafta birinci olmuştur. Özcan, ilk yarışmada olduğu program haftasında kanında bebek olduğunu ve aldığı oyunculuk tekliflerini bu sebepten dolayı kabul etmediğini söylemişti.

Ceylan Özcan kaç puan topladı?

Ceylan Özcan bu sefer yarışmaya katılırken şu açıklamalarda bulundu;” Daha önce 9 puan toplamıştım. Bu sefer 10 puan toplayacağım!”

Geçmişte şampiyon olanların dahil edildiği haftada Ceylan Özcan’ın aldığı puanlar şu şekilde:

Elfide Kurt 6, Güliser Türk 5, Nezahat Öztürk 5, Nursen Ubay 5, Zuhal Topal 7 olmak üzere Özcan ismi toplamda 28 puan topladı.