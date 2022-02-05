Zilan Duru kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Zilan Duru Biyografisi
20 Temmuz 1988 tarihinde dünyaya geldi. 32 yaşındadır. Babası Diyarbakırlıyken, annesi de İzmirlidir. Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunudur. İlk kez Acemi Cadı dizisinde Zümrüt karakteriyle ekranlarda boy gösterdi. Kendisi daha çocukken ailesi İzmir’e yerleşti. Acemi Cadı dizisi ona yeni kapılar açtı. Kendisine yeni kariyerinde başarılar diliyor, oyunculuk konusunda iyi yerlere gelmesini temenni ediyoruz.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:33