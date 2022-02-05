Zilan Duru kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Zilan Duru Biyografisi

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Zilan Duru, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Zilan Duru kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

20 Temmuz 1988 tarihinde dünyaya geldi. 32 yaşındadır. Babası Diyarbakırlıyken, annesi de İzmirlidir. Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunudur. İlk kez Acemi Cadı dizisinde Zümrüt karakteriyle ekranlarda boy gösterdi. Kendisi daha çocukken ailesi İzmir’e yerleşti. Acemi Cadı dizisi ona yeni kapılar açtı. Kendisine yeni kariyerinde başarılar diliyor, oyunculuk konusunda iyi yerlere gelmesini temenni ediyoruz.