Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay kaç yaşında, nereli?

Yer aldığı yapımlarda başarılı oyunculuğuyla tanınan Zihni Göktay ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik.

Zihni Göktay kimdir?

2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Zihni Göktay, lise eğitimini Pertevniyalı Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 seneleri arasında Ankara Meydan Sahnesi’nde çalışan Göktay, 1973 senesinden bu yanan İstanbul Şehir Tiyatrosunda çalışmaktadır. Göktay, Muammer Karaca ve Nejat Uygur’dan sonra Cibali Karakolu isimli oyunda ‘Komiser Cafer’ karakterini canlandırmaktadır.

Bugüne kadar pek çok sinema filmi ve dizilerde rol alan Göktay, Tosun Paşa, Atla Gel Şaban, Hababam Sınıfı, Kara Bela, Üvey Baba, Cennet Mahallesi, Ulan İstanbul gibi başarılı yapımlarda yer aldı.