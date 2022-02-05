İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay kaç yaşında, nereli?

Usta oyuncu Zihni Göktay, birçok kişinin merak konusu oldu. Zihni Göktay hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:51
Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Yer aldığı yapımlarda başarılı oyunculuğuyla tanınan Zihni Göktay ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik.

Zihni Göktay kimdir?

2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Zihni Göktay, lise eğitimini Pertevniyalı Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 seneleri arasında Ankara Meydan Sahnesi’nde çalışan Göktay, 1973 senesinden bu yanan İstanbul Şehir Tiyatrosunda çalışmaktadır. Göktay, Muammer Karaca ve Nejat Uygur’dan sonra Cibali Karakolu isimli oyunda ‘Komiser Cafer’ karakterini canlandırmaktadır.

Bugüne kadar pek çok sinema filmi ve dizilerde rol alan Göktay, Tosun Paşa, Atla Gel Şaban, Hababam Sınıfı, Kara Bela, Üvey Baba, Cennet Mahallesi, Ulan İstanbul gibi başarılı yapımlarda yer aldı.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zihni GöktayZihni Göktay Kaç Yaşında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 5 Şubat 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) ne iş yapar? Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) maaşları ne kadardır?
Rüyada bal görmek ne demek? Rüyada bal yemenin anlamı nedir?
İş arama izni nedir, nasıl kullanılır? İş arama izni ücreti nasıl hesaplanır?
ÇYDD burs ücreti ne kadar? 2021 ÇYDD bursu ayın kaçında yatıyor?
Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
İlayda Fidanlık kimdir, nerede doğmuştur? İlayda Fidanlık evli mi? İlayda Fidanlık kaç yaşında?
Nurinisa Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Erkan Can kimdir, nerede doğmuştur? Erkan Can evli mi? Erkan Can kaç yaşında?
Anastasia Thsilimpou kimdir? Nerelidir? Anastasia Thsilimpou nerede oturuyor?
Paşhan Yılmazel kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Güneş Zavrak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.