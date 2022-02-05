Zeyno Eracar kimdir, nerelidir? Zeyno Eracar hakkında bilgiler

Yer aldığı birçok popüler diziler ile ünlenen oyuncu Zeyno Eracar, ekran karşısına ilk kez Kaygısızlar dizisi ile geçmiştir. Ünlü tiyatro oyuncusu şu an 50 yaşındadır.

Zeyno Eracar kimdir?

Zeyno Eracar 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 50 yaşındaki oyuncu, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. lisans eğitimini tamamladıktan sonra televizyon dizilerine geçiş yapan oyuncu aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. İlk ekran deneyimini Kaygısızlar dizisiyle yaşayan oyuncu daha Çiçek Taksi dizisinde rol alarak popülerliğini arttırmıştır. 2006 yılında İki Aile, 2008’de Cesaretin Var mı Aşka ve 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizilerinde yer almıştır.

Zeyno Eracar’ın rol aldığı yapımlar

Benim Adım Melek (2019)

Kara Sevda (2015)

Bana Artık Hicran De (2014)

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010)

Cesaretin Var mı Aşka (2008)

Hakkını Helal Et (2007)

Fesupanallah (2007)

İki Aile (2006)

Naciye’yi Kim Sevmez (2005)

Beşinci Boyut (2005)

24 Saat (2004)

Bir Demet Yerli Film (2000)

Bir Demet Kahkaha (2000)

Tatlı Kaçıklar (1996)

Çiçek Taksi (1995)

Kaygısızlar (1994)