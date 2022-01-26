Zeynep Özan kimdir? Zeynep Özan kaç yaşında, nereli?

Güzel oyuncu Zeynep Özan, yer aldığı projeler ve gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Zeynep Özan kimdir?

26 Ekim 1980 tarihinde İstanbul’da doğan Burcu Özan, üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Kocaeli Büyüksehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda çalışan Özan, birçok değerli yapımda yer almıştır.

Zeynep Özan yer aldığı bazı dizi ve sinema filmleri şöyle; Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Hoşu’nun Utancı, Oyunun Oyunu, Karar Kimin, Ayrılık, Godot’yu Beklerken, Irk Bitıg, Yolcu, Derviş Ve Ölüm, Resimli Osmanlı Tarihi, Dişi Horoz, Yedi Köyün Yargıcı, Kel Şarkıcı, Kıl Çadırlarının Düşü, V. Frenk ve Keşanlı Ali Destanı’dır. Özan bugünlerde Payitaht Abdülhamid dizisinde Zülfet Kalfa rolüyle yer almaktadır.