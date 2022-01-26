İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
RTÜK, FOX TV ve TELE 1 için kesilen cezayı açıkladı!
Son Dakika
RTÜK, FOX TV ve TELE...

Zeynep Özan kimdir? Zeynep Özan kaç yaşında, nereli?

Payitaht Abdülhamid dizisindeki Zülfet Kalfa rolüyle adından söz ettiren oyuncu Zeynep Özan, birçok kişinin merak konusu oldu. Zeynep Özan hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

26 Ocak 2022 Çarşamba 14:28
Zeynep Özan kimdir? Zeynep Özan kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Güzel oyuncu Zeynep Özan, yer aldığı projeler ve gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Zeynep Özan kimdir?

26 Ekim 1980 tarihinde İstanbul’da doğan Burcu Özan, üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Kocaeli Büyüksehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda çalışan Özan, birçok değerli yapımda yer almıştır.

Zeynep Özan yer aldığı bazı dizi ve sinema filmleri şöyle; Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Hoşu’nun Utancı, Oyunun Oyunu, Karar Kimin, Ayrılık, Godot’yu Beklerken, Irk Bitıg, Yolcu, Derviş Ve Ölüm, Resimli Osmanlı Tarihi, Dişi Horoz, Yedi Köyün Yargıcı, Kel Şarkıcı, Kıl Çadırlarının Düşü, V. Frenk ve Keşanlı Ali Destanı’dır. Özan bugünlerde Payitaht Abdülhamid dizisinde Zülfet Kalfa rolüyle yer almaktadır.


Son Güncelleme: 26.01.2022 14:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zeynep özanZeynep özan KimdirPayitaht Abdülhamid Zülfet Kalfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The World to Come filminin içeriği ve incelenmesi
The World to Come filminin içeriği ve incelenmesi
Oyuncu Emre Çaltılı kimdir?
Oyuncu Emre Çaltılı kimdir?
Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik görev aldığı dizi ve filmler
Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik görev aldığı dizi ve filmler
Dilhan Aras kimdir? Dilhan Aras hakkında bilgiler
Dilhan Aras kimdir? Dilhan Aras hakkında bilgiler
Türk sinemasının usta ismi Altan Karındaş kimdir? Altan Karındaş görev aldığı yapımlar
Türk sinemasının usta ismi Altan Karındaş kimdir? Altan Karındaş görev aldığı yapımlar
Sibel Daria Yucad kimdir? Sibel Daria Yucad dizi ve filmleri
Sibel Daria Yucad kimdir? Sibel Daria Yucad dizi ve filmleri

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Zeynep Özan kimdir? Zeynep Özan kaç yaşında, nereli?
27 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Ocak Perşembe at yarışı programı
The World to Come filminin içeriği ve incelenmesi
TJK 26 Ocak 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Oyuncu Emre Çaltılı kimdir?
Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik görev aldığı dizi ve filmler
Dilhan Aras kimdir? Dilhan Aras hakkında bilgiler
Türk sinemasının usta ismi Altan Karındaş kimdir? Altan Karındaş görev aldığı yapımlar
Sibel Daria Yucad kimdir? Sibel Daria Yucad dizi ve filmleri
Only Mine (Sadece Benimsin) filminin konusu
Devlet ve Özel'de ücretsiz olarak diş teli takan hastaneler nereler?
Yatırım yapılabilecek en iyi Kripto paralar hangileri ? En iyi 5 kripto para!
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Emekli maaşı arttırma yolları nelerdir? Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı
10 yıl çalışana emeklilik verilecek mi? 10 yıl çalışana emeklilik Meclis’e geldi mi?
Köksal Engür kimdir? Köksal Engür kaç yaşında, nereli?
2000 yılı sonrasında emekli olanlara zam müjdesi
Melis Birkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ödemeleri belli oldu mu? 535.16 TL-2 bin 236 TL hesaplara yatacak!
İlkay Akdağlı kim? Kaç yaşında? İlkay Akdağlı biyografisi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.