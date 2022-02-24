Zeynep Kızıltan Kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?

Zeynep Kızıltan kimdir, nerede doğdu?

Zeynep Kızıltan, 1 Ocak 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Zeynep Kızıltan eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü üzerinde tamamladı. Şu an 36 yaşında olan Zeynep Kızıltan, ilk oyunculuk tecrübesini Parmaklıklar Ardından isimli dizide Anna Toleva karakteri ile edindi. Diriliş Ertuğrul isimlidizinin 2. sezonunda oyuncu kadrosuna dahil oldu. Zeynep Kızıltan yer aldığı dizide Artuk’un kızı Goncagül karakterine hayat verdi.