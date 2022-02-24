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Zeynep Kızıltan Kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?

Zeynep Kızıltan kimdir, nerede doğdu, Zeynep Kızıltan nerede yaşıyor, Zeynep Kızıltan'ın evi nerede, Zeynep Kızıltan kaç yaşında? Zeynep Kızıltan'ın öz geçmişi ile ilgili tüm merak edilen detayları ve daha fazlasını sizler için bir araya topladık…

24 Şubat 2022 Perşembe 08:26
Zeynep Kızıltan Kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
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Zeynep Kızıltan kimdir, nerede doğdu?

Zeynep Kızıltan, 1 Ocak 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Zeynep Kızıltan eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü üzerinde tamamladı. Şu an 36 yaşında olan Zeynep Kızıltan, ilk oyunculuk tecrübesini Parmaklıklar Ardından isimli dizide Anna Toleva karakteri ile edindi. Diriliş Ertuğrul isimlidizinin 2. sezonunda oyuncu kadrosuna dahil oldu. Zeynep Kızıltan yer aldığı dizide Artuk’un kızı Goncagül karakterine hayat verdi.



Son Güncelleme: 24.02.2022 08:26
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