Zack Snyder’s Justice League’in kamera arkasında görüntüleri

Zack Snyder’in yönetmenliğini yaptığı ancak kızının intiharı sebebiyle çekimlerini tamamlayamadığı Justice League filminin görüntüleri kurgulandı. Filmin çekim aşamasının görüntüleri paylaşıldı.

Zack Snyder, film çekimlerinin ortasında kızının intiharı sebebiyle yönetmen koltuğunu Joss Whedon’a bırakmıştır. Whedon, filmin genel havasında değişiklik yapmış ve Snyder’ın bazı sahnelerini kullanmaya devam etmişti. Birkaç sahne dışında farklı bir film yapmıştı. Snyder, çektiği görüntüleri kurguladı ve erk sahnelerin çekimi yapıldı.

Zack Snyder, 4 saatlik görüntüden 4 bölümlük bir dizi yapmak istediğini ancak yasal durumların buna müsaade etmediğini dile getirdi. İki yönetmenin de justice League’ini izleyen seyirciler, Zack Snyder’in filminin çok daha iyi olduğunu düşünüyor. 4 saatlik filmde karakterlerin geçmişleri daha detaylı yansıtıldı. Wonder Woman’ın olduğu sahnelerde sürekli olarak aynı müziğin kullanılması bazı seyircileri rahatsız etti. Film,’ta yayınlandı.