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Zack Snyder’s Justice League’in kamera arkasında görüntüleri

2017 yılında yayınlanan Justice League'in 4 saatlik versiyonu birkaç gün önce yayınlandı. Filmin ilk yönetmeni olan Zack Snyder, kızının intiharından sonra çekimlere devam edemeyeceğini açıklamış ve filmi bırakmıştı. 4 yıllık aranın ardından Snyder, 4 saatlik görüntüyü kurguladı ve kendi versiyonu olan filmi HBO Max'ta yayınladı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:57
Zack Snyder’s Justice League’in kamera arkasında görüntüleri
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Zack Snyder’in yönetmenliğini yaptığı ancak kızının intiharı sebebiyle çekimlerini tamamlayamadığı Justice League filminin görüntüleri kurgulandı. Filmin çekim aşamasının görüntüleri paylaşıldı. 

Zack Snyder, film çekimlerinin ortasında kızının intiharı sebebiyle yönetmen koltuğunu Joss Whedon’a bırakmıştır. Whedon, filmin genel havasında değişiklik yapmış ve Snyder’ın bazı sahnelerini kullanmaya devam etmişti. Birkaç sahne dışında farklı bir film yapmıştı. Snyder, çektiği görüntüleri kurguladı ve erk sahnelerin çekimi yapıldı.  

Zack Snyder, 4 saatlik görüntüden 4 bölümlük bir dizi yapmak istediğini ancak yasal durumların buna müsaade etmediğini dile getirdi. İki yönetmenin de justice League’ini izleyen seyirciler, Zack Snyder’in filminin çok daha iyi olduğunu düşünüyor. 4 saatlik filmde karakterlerin geçmişleri daha detaylı yansıtıldı. Wonder Woman’ın olduğu sahnelerde sürekli olarak aynı müziğin kullanılması bazı seyircileri rahatsız etti. Film, HBO Max’ta yayınlandı. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:57
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Anahtar Kelimeler:
Zack SnyderJustice LeagueZack Snyders Justice LeagueKamera ArkasıHbo Max
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