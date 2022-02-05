Zack Snyder’s Justice League’in kamera arkasında görüntüleri

Zack Snyder’in yönetmenliğini yaptığı ancak kızının intiharı sebebiyle çekimlerini tamamlayamadığı Justice League filminin görüntüleri kurgulandı. Filmin çekim aşamasının görüntüleri paylaşıldı.
Zack Snyder, film çekimlerinin ortasında kızının intiharı sebebiyle yönetmen koltuğunu Joss Whedon’a bırakmıştır. Whedon, filmin genel havasında değişiklik yapmış ve Snyder’ın bazı sahnelerini kullanmaya devam etmişti. Birkaç sahne dışında farklı bir film yapmıştı. Snyder, çektiği görüntüleri kurguladı ve erk sahnelerin çekimi yapıldı.
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:57