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Yusuf Akgün kimdir?

Yakışıklı oyuncu Yusuf Akgün kendisini geliştirmeye devam ediyor. Yusuf Akgün’ün hayatına ve çalışmalarına dair tüm bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:44
Yusuf Akgün kimdir?
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Birçok ünlü dizide rol almış olan yakışıklı oyuncu Yusuf Akgün doğma büyüme İstanbul doğumludur. Bilge Kağan Lisesi’nden mezun olan oyuncu, lise yıllarından beri oyuncu olmayı amaçlamaktadır. Lise yıllarında tiyatrolara katılan Yusuf Akgün, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü kazanarak oyunculuğunu git gide geliştirmiştir. 

İlk oyunculuğunu Balans ve Manevra filminde gerçekleştirmiş olan Yusuf Akgün, sonrasındaysa Hepsi 1 dizisine katılmıştır. Adını Feriha Koydum dizisinden de tanıdığımız Akgün, Koray Onat karakterini canlandırmaktaydı. Ünlü oyuncunun son çalışması Kanal D’de yayınlanan Hayat Mucizelere Gebe dizisidir. Akgün’ün son rolü Serhat karakteri olmuştur.

 

Yusuf Akgün’ün yer aldığı filmler ve diziler;

Hayat Mucizelere Gebe – Serhat

Paradox (kısa film)

Adını Feriha Koydum (dizi)

Beni Böyle Sev (dizi)

Saklı Hayatlar

Hepsi Bir (dizi)

Derdest (dizi)

Balans ve Manevra

Öksüzler (tiyatro oyunu)

Su ve Ateş (2013)



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:44
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Yusuf AkgünHayat Mucizelere GebeAdını Feriha KoydumKanal D
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