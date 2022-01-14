Yüsra Geyik Arka Sokaklar’dan neden ayrılıyor? Arka Sokaklar Zeliş neden ayrıldı?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar’da ayrılıklar devam ediyor. Yeni bir oyuncu kadrosu ve senaryo ile yoluna devam etmek isteyen Arka Sokaklar dizisi yapımcıları tarafından yapılan açıklamalar ile dizinin Zeliş’i Yüsra Geyik’in ayrılacağı açıklandı.

15 yıldır Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Geyik’in diziden ayrılacağı açıklamaları sonrasında pek çok kişi genç oyuncunun neden ayrıldığını araştırmaya başladı.

Yüsra Geyik Arka Sokaklar’dan neden ayrılıyor?

Yapılan açıklamalar sonrasında dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik’in diziden kendi isteği ile değil ayrılmak zorunda bırakıldığı açıklandı.

Dizinin ciddi bir senaryo değişikliği ve yeni oyuncular ile yoluna devam etmek istenmesi üzerine ayrılıklar yaşandığı açıklanırken geçtiğimiz dönemlerde dizide Tekin karakterine hayat veren Onur Bay’ın da diziden ayrılması dikkat çekmişti.

Yüsra Geyik’e teklif yağıyor

Yüsra Geyik’in Arka Sokaklar’dan ayrılacağı açıklamaları sonrasında oyuncuya pek çok yeni diziden teklif geldiği de açıklananlar arasında yerini aldı. Başarılı oyuncu yeni gelen teklifleri değerlendirmeye aldığını belirtirken belki de Geyik gelecek sezon 15 yıl görev aldığı Arka Sokaklar dizisine rakip bir dizide rol alacak.