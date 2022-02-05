Yunus İmğa kimdir? Nerelidir? Yunus İmğa kaç yaşında?

Yunus İmğa kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Yunus İmğa’nın yaşamına dair detaylar...

Yunus İmğa kimdir?

1993'te Tekirdağ'da dünyaya gelen Yunus İmğa, İstanbul Aydın Ünicersitesi Drama ve Oyunculuk bölümü mezunudur.Sanatçı 2018 yılında Sokratesîn Son Gecesi, 2019 yılında da Wayzeck Açısı adlı tiyatro oyunlarında yer almıştır. Şimdilerde ise Atv ekranlarında Kardeşlerim adlı dizide İsmet karakterini canlandırmaktadır.

Kardeşlerim adlı dizide Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Lizge Cömert gibi isimlerle beraber rol almıştır.

Tekirdağ'da doğan sanatçı aslen Van'lıdır. Oyuncunun burcu Terazi'dir. Hayatını İstanbul'da devam ettirmektedir.

Yunus İmğa tiyatro oyunları

2019 - Wayzeck Açısı

2018 - Sokratesîn Son Gecesi