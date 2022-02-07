Yılmaz Kunt kimdir? Nerelidir? Yılmaz Kunt kaç yaşındadır?

Yılmaz Kunt kimdir?

1994 yılında dünyaya gelen Kunt, 27 yaşındadır. 2015 Best Model yarışmasının birincisi olan Kunt, fiziği ve yakışıklılığı ile dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Ankara'da doğan ve büyüyen Kunt, aslen baba tarafı Adanalı’dır. Burcu Akreptir. Babasının reklam üzerine şirketi vardır. Annesi ise ilaç sektöründe çalışmaktadır. Bir ablası olan Yılmaz Kunt, iki kardeştir. Varlıklı bir ailesi olan Kunt, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim görmektedir. Show Tv’de yayınlanan Gülümse Yeter dizisinde rol almış olan yakışıklı oyuncu,kariyerine oyuncu olarak devam etmektedir.Şu anda ise Bahtiyar Ölmez dizisinde Ömer karakterine hayat vermektedir.