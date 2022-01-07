Yıldız Tozu filminin konusu nedir?

Yıldız Tozu 2007 yılında ekrana geldi. Çok beğenilen ve izlenmesi çok fazla olan filmin IMDB puanı ise 7.6 oldu. Çok merak edilen Yıldız Tozu filmi hakkında merak edilen her şey haberimizde yer alıyor.

Filmin ilk sahneleri normal olarak gitsede ilerleyen dakikalarda her şeyin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. 127 dakika içinde aşk, cesaret, sevgi ve korku sizi sararak büyüleyecek.

Sevdiği kadını kazanmak için neleri göze alacağını ortaya koyan adam, nasıl bir maceranın içine girdiğine sizlerde şahit olacaksınız. Müthiş senaryosu ve baş döndüren oyunculuk performanslarıyla izleyenleri kendine mest ettirmeyi başardı. Uzun yıllardır izlenen filmlerin başında yer alıyor. Tristian sevdiği kadın Yvaine'ne kayan bir yıldızı yakalayacağını söyler ve söz verir. Çıktıkları bu yolda, onları beklenmedik bir kötülük karşılayacak.

Romantik, fantastik türdedir.