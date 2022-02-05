Yıldırım Memişoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yıldırım Memişoğlu Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Yıldırım Memişoğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Yıldırım Memişoğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Yıldırım Memişoğlu, 1 Şubat 1964 yılında dünyaya gelmiştir. Şu an 57 yaşındadır. Yıldırım Memişoğlu, ülkemizin en önemli sanatçıları arasında gösterilmektedir. Tarlabaşı’nda doğdu. Aslen Trabzon’a bağlı Of’ludur. İlk kez Derby reklamlarında oynadı. Dana önce Kutsal Damacana, Ateş ve Barut, No Ofsayt, Kirli Beyaz, Kurtlar Vadisi, Hayatımın Kadınısın gibi önemli dizilerde boy gösterdi. Kertenkele dizinde de kendisine yer buldu. Kendisi Ali Desidero takma adıyla ünlendi.