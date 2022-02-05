Yıldırım Memişoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yıldırım Memişoğlu Biyografisi
Yıldırım Memişoğlu, 1 Şubat 1964 yılında dünyaya gelmiştir. Şu an 57 yaşındadır. Yıldırım Memişoğlu, ülkemizin en önemli sanatçıları arasında gösterilmektedir. Tarlabaşı’nda doğdu. Aslen Trabzon’a bağlı Of’ludur. İlk kez Derby reklamlarında oynadı. Dana önce Kutsal Damacana, Ateş ve Barut, No Ofsayt, Kirli Beyaz, Kurtlar Vadisi, Hayatımın Kadınısın gibi önemli dizilerde boy gösterdi. Kertenkele dizinde de kendisine yer buldu. Kendisi Ali Desidero takma adıyla ünlendi.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:51