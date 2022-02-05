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Yeni Resident Evil filminin adı açıklandı!

Yeni Resident Evil filminin adı açıklandı. Açıklamalarda filmin adına ek olarak filmde görev alacak oyuncularda açıklanırken filmin tahmini yayın tarihi de meraklı sinema severler ile paylaşıldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:56
Yeni Resident Evil filminin adı açıklandı!
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Oyun severlerin merakla takip ettiği ve her oyunu ile büyük bir ilgiye neden olan Resident Evil serisinin filminin adı belirlendi. Yapılan açıklamalarda filmi çekilecek yapımın adının Resident Evil: Welcome to Raccoon City olacak açıklamaları yapıldı.

Resident Evil filminin adı belirlendi

Johannes Roberts tarafından yönetmenliği üstlenecek filmin adı resmi olarak Resident Evil: Welcome Raccoon City açıklandı. Filmin Mila Javovich’in başrolünde olduğu Ölümcül Deney serisinin devamı olmayacağı açıklanırken tamamen uyarlama olacak denildi.

Filmin 3 Eylül 2021 tarihinde vizyona gireceği belirtilirken filmin Paul W.S’nin REsident Evil serisinden farklı olacağı açıklandı. Filmin 1998 yılında Raccoon City’de geçeceği ve zombi salgınını konu alacağı açıklandı.

Robert Kulzer’in yapımcısı olacağı Resident Evil: Welcome to Raccoon City’nin başrolü Jill Valentin karakteri ile John – Kamen olacak denildi. Claire Redfield karakterine Kaya Scodelario, Chris Redfield karakterine ise Robbie Amell’in hayat vereceği açıklananlar arasında yerini alırken 2018 yılında çekimlere başlanacağı açıklanan filmin James Wan’ın çalışmalardan ayrılması üzerine sorunlar yaşamış ve çekimlere başlanmasının geciktiği belirtilmişti.

Sony ve Constantin Film’in iş birliği yapacağı Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin Netflix’te yayınlanacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:56
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Anahtar Kelimeler:
Resident EvilFilmWelcome To Raccoon CityAçıklama
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