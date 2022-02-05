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Yeni Leyla İle Mecnun yapımında yer alacak isimler

2011 senesinde TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve büyük bir ilgi ile 2013 yılına kadar takip edilmiş olan Leyla ile Mecnun dizisi izleyicisi ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonunu sabırsızlıkla beklediğimiz yapımın oyuncu kadrosunda kimlerin olacağı merak konusu oldu. Konuya dair bilgilere yazımızın devamında sizler için yer verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:22
Yeni Leyla İle Mecnun yapımında yer alacak isimler
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu EXXEN isimli dijital platform tarafından hakları satın alınan Leyla ile Mecnun dizisinin yaz döneminde izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Eflatun Film’in yapımcılığını yaptığı ve Burak Aksak tarafından senaryosunun yazıldığı yeni Leyla ile Mecnun yapımının yönetmenliğini tekrardan Onur Ünlü yapacak. Eski başrollerinin çoğu başka yapımlarda yer aldığı için bu müjdeli haber karşısında hayranlar yeni kadronun nasıl olacağını da merak eder oldu. Yaz dönemi yayınlanması beklenen Leyla ile Mecnun’un oyuncu kadrosu aşağıdaki gibi olacak;

2021 Oyuncu Kadrosu

Mecnun Çınar – ( Ali Atay )

  • Ali Atay’ın tekrardan yapımda yer alacağı kesin bilgiler arasındadır.

İsmail Abi – ( Serkan Keskin )

  • Serkan Keskin’de kadroda yer aldığı bilgisi kesin olan isimlerden

Erdal Bakkal – ( Cengiz Bozkurt )

İskender – ( Ahmet Mümtaz Taylan )

  • Şu sıralar Arıza adlı yapımda yer alan Ahmet Mümtaz Taylan’ın dizisi yaz döneminde final yapacak. Bu nedenle kendisini tekrardan Leyla ile Macnun’da görmemiz olası.

Leyla Yedinci – ( Melis Birkan )

  • Adı geçse de kendisinin yapımda yer alıp almayacağı kesinlik kazanmış değil. Leyla rolü için başka bir kadın oyuncu da seçilebilir.


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:22
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Anahtar Kelimeler:
Leyla Ile MecnunOyuncularKadroAli Atay
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