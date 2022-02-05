Yeni Leyla İle Mecnun yapımında yer alacak isimler

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu EXXEN isimli dijital platform tarafından hakları satın alınan Leyla ile Mecnun dizisinin yaz döneminde izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Eflatun Film’in yapımcılığını yaptığı ve Burak Aksak tarafından senaryosunun yazıldığı yeni Leyla ile Mecnun yapımının yönetmenliğini tekrardan Onur Ünlü yapacak. Eski başrollerinin çoğu başka yapımlarda yer aldığı için bu müjdeli haber karşısında hayranlar yeni kadronun nasıl olacağını da merak eder oldu. Yaz dönemi yayınlanması beklenen Leyla ile Mecnun’un oyuncu kadrosu aşağıdaki gibi olacak;

2021 Oyuncu Kadrosu

Mecnun Çınar – ( Ali Atay )

Ali Atay’ın tekrardan yapımda yer alacağı kesin bilgiler arasındadır.

Serkan Keskin’de kadroda yer aldığı bilgisi kesin olan isimlerden

İsmail Abi – ( Serkan Keskin )

Erdal Bakkal – ( Cengiz Bozkurt )

İskender – ( Ahmet Mümtaz Taylan )

Şu sıralar Arıza adlı yapımda yer alan Ahmet Mümtaz Taylan’ın dizisi yaz döneminde final yapacak. Bu nedenle kendisini tekrardan Leyla ile Macnun’da görmemiz olası.

Leyla Yedinci – ( Melis Birkan )