Yeni dizi Cam Tavanlarda çalan merak konusu olan o şarkı...

Cam Tavanlar dizisinde çalan müzikler

Tanıtım filmiyle dikkatleri üzerine toplayan Cam Tavanlar dizisi başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı görülüyor. Ojo Pictures’ın yapımcılığın üstelendiği dizinin senaryosunu Meriç Acemi hazırlamaktadır. Yönetmenliğini ise usta yönetmen Fehmi Öztürk yapacak.

Dizinin farklı bir noktası da tanıtım filminde çalan coşkulu şarkısı oldu. Adeta şarkı başka alemlere götürüyor. Şarkıyı söyleyen kişi sanatçı Nova Norda’dır. Sanatçının asıl adı Ecem Böke’dir Nova Norda sahne adı olmaktadır. Farklı kişiliği ve sanatıyla yeni bir çığır açmaktadır.

Cam tavanlar dizisi tanıtımında yer alan şarkısıysa Nova Norda- Kuzeye Kaçtır.

Şarkı sözleri için tıklayın: https://www.sevilensarkisozleri.com/nova-norda-kuzeye-kac-sarki-sozleri-638408

Cam tavanlar dizisi tanıtım fragmanı: