Yeni dizi Cam Tavanlarda çalan merak konusu olan o şarkı...

Cam Tavanlar dizisinde çalan müzikler
Tanıtım filmiyle dikkatleri üzerine toplayan Cam Tavanlar dizisi başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı görülüyor. Ojo Pictures’ın yapımcılığın üstelendiği dizinin senaryosunu Meriç Acemi hazırlamaktadır. Yönetmenliğini ise usta yönetmen Fehmi Öztürk yapacak.
Cam tavanlar dizisi tanıtımında yer alan şarkısıysa Nova Norda- Kuzeye Kaçtır.
Şarkı sözleri için tıklayın: https://www.sevilensarkisozleri.com/nova-norda-kuzeye-kac-sarki-sozleri-638408
Cam tavanlar dizisi tanıtım fragmanı:
Son Güncelleme: 12.01.2022 22:01