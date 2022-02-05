Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor

Çok yakında Adım Başı Kafe dizisi başlıyor. Dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak olan Adım Başı Kafe dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Adım Başı Kafe dizisi Üs Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilecek. Üs Yapım daha önce Elimi Bırakma ve Benim Adım Melek dizilerini yapmıştı.

Kardeş Payı ve İşler Güçler gibi dizilerin yönetmenliğini yapan, şimdi de Adım Başı Kafe filminin başına geçecek. Nisan ayında çekimler başlıyor. Dizinin senaristi ise Erdal Şahin ve Ebru Aydemir olarak göze çarpıyor.

Adım Başı Kafe dizisinin ne zaman yayınlanacağı konusunda kesin bir bilgi yokken, konusu ve oyuncuları hakkında da net bir bilgi yoktur. Adım Başı Kafe dizisinin bir gençlik dizisi olacağı düşünülmektedir.