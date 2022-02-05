Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor

Çok yakında Adım Başı Kafe dizisi başlıyor. Dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak olan Adım Başı Kafe dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Adım Başı Kafe dizisi Üs Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilecek. Üs Yapım daha önce Elimi Bırakma ve Benim Adım Melek dizilerini yapmıştı.
Adım Başı Kafe dizisinin ne zaman yayınlanacağı konusunda kesin bir bilgi yokken, konusu ve oyuncuları hakkında da net bir bilgi yoktur. Adım Başı Kafe dizisinin bir gençlik dizisi olacağı düşünülmektedir.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:59