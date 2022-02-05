Yemin dizisinin Ümit’i kimdir? Gürkan Tavukçuoğlu kimdir?

Gürkan Tavukçuoğlu kimdir?

ekranlarında yayınlanandizisine yeni katılan Ümit karakterinin kim olduğu merak edildi. Karamel Yapım imzalı Yemiz dizisinin yönetmeni Hakan Arslan ve Reyhan Pekar’dır. Senaristi Nazmiye Yılmaz’ın olduğu Yemin dizisine yeni katılan Ümit karakterinicanlandıracaktır. Dürüst, iyi, annesine seven ve sayan biri olarak karşımıza çıkan Ümit karakteri annesini üzmemek için Feride ile buluşur ve ondan etkilenir ve ilerleyen zamanda Feride’ye olan duyguları artmaktadır. Feride ise Emir’i sevmesine rağmen Ümit ile bir yola girer ve onunla nişanlanır.

30 Ekim 1981 tarihinde İstanbul’da doğan Gürkan Tavukçuoğlu, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde de oyunculuk okuyan Gürkan Tavukçuoğlu, ilk defa 2002 yılında Ekmek Teknesi isimli dizide kamera karşısına geçmiştir. Selcan Tavukçuoğlu ile evli olan Gürkan Tavukçuoğlu’nun Aden ve Mercan adında iki kız çocuğu vardır. Gürkan Tavukçuoğlu 2013 yılında ise Gelmeyen Bahar isimli sinema filminde rol almıştır.

Gürkan Tavukçuoğlu’nun rol aldığı diziler