Yemin dizisinin Ümit’i kimdir? Gürkan Tavukçuoğlu kimdir?

Gürkan Tavukçuoğlu kimdir?
30 Ekim 1981 tarihinde İstanbul’da doğan Gürkan Tavukçuoğlu, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde de oyunculuk okuyan Gürkan Tavukçuoğlu, ilk defa 2002 yılında Ekmek Teknesi isimli dizide kamera karşısına geçmiştir. Selcan Tavukçuoğlu ile evli olan Gürkan Tavukçuoğlu’nun Aden ve Mercan adında iki kız çocuğu vardır. Gürkan Tavukçuoğlu 2013 yılında ise Gelmeyen Bahar isimli sinema filminde rol almıştır.
Gürkan Tavukçuoğlu’nun rol aldığı diziler
- Yemin
- Reis
- Dalgakıran
- Milyonda Bir
- Doludizgin Yıllar
- Pars Narkoterör
- Korkusuzlar
- Kızlar Yurdu
- Şöhret
- Kanlı Düğün
- Belalı Baldız
- Bütün Çocuklarım
- Herşey Yolunda
- Gizli Dünyalar
- Büyük Buluşma
- Bütün Çocuklarım
- Kampüsistan
- Kurşun Asker
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:38