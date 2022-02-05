Karamel Yapım’ın imzasını taşıyan ve Kanal 7 ekranlarında severek izlenen günlük dizilerden biri olan Yemin isimli dizide bulunan Ümit karakteri, Feride’ye karşı duyduğu ilgisi ve beyefendi hareketleri ile seyircinin dikkatini çekmeyi başardı.

Feride’yi kıskanan Emir için de Ümit oldukça dişli bir rakip konumuna geldi. Gelin Yemin dizisi Ümit karakterini yakından tanıyalım.

Yemin dizisi Ümit kim? Gürkan Tavukçuoğlu kim, kaç yaşında?

Yemin dizisi Ümit karakterini Gürkan Tavukçuoğlu oynamaktadır. Gürkan Tavukçuoğlu, 30 Ekim 1981 İstanbul doğumludur ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

Küçük yaşlarında dans eğitimi almaya başlayan Tavukçuoğlu dokuz yaşından bu yana sahnelere çıkıyordur. Zamane Oyuncuları ile Masalcı Tiyatro gruplarına dahil olmuştur. Tavukçuoğlu, hem Maltepe Üniversitesi’nde hem de İstanbul Kültür Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitim görmüştür.

“Ekmek Teknesi” isimli dizi ile ilk defa kamera karşısına çıkmış, “Kampusistan” isimli dizide canlandırdığı Şahin karakteri ile de adını duyurmuştur. “Dolu Dizgin Yıllar” adlı dizi ile de yeniden ekranlarda yer almıştır.

Gürkan Tavukçuoğlu’nun yer aldığı diziler

Ekmek Teknesi

Kampusistan

Sırlar Dünyası

Her şey Yolunda

Kanlı Düğün

Şöhret

Kızlar Yurdu

Korkusuzlar

Pars Narkoterör

Dalgakıran

Dolu Dizgin Yıllar

Milyonda Bir

Reis

Yemin

Gürkan Tavukçuoğlu’nun yer aldığı sinema filmleri