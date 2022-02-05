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Yeliz Kuvancı kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?

İlk kez Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi ile izleyicilerin karşısına çıkan ve şu an Sadakatsiz dizisinde Bahar rolünü canlandıran Yeliz Kuvancı kimdir? Hangi yapımlarda yer aldı? İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:53
Yeliz Kuvancı kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
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Yeliz Kuvancı 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü tamamlamıştır. 

2010 senesinde Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Dizide İnci adındaki karakteri canlandırmıştır. Sonrasında ise Seni Bana Yazmışlar dizisinde Zeynep kişiliğini oynamıştır.

Böyle Bitmesin, Kocamın Ailesi, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol alarak oyunculuk hayatına devam etmiştir. Daha sonrasında TRT ekranlarında yayınlanan Tutunamayanlar adlı dizide yer almıştır. Son olarak Sadakatsiz dizisiyle ekranların karşıaına çıkmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Yeliz KuvancıÖyle Bir Geçer Zaman KiSadakatsiz
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