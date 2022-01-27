Yasuke anime dizisinin konusu nedir?

Yasuke dizisinin ilk sezonu 6 bölümden oluşmaktadır. Bu yılın en fazla beklenen içerikleri arasında yer almaktaydı. Yasuke isimli anime dizisinin konusu şu şekildedir;

Yasuke’nin nerede ve ne zaman doğduğu ile ilgili büyük bir tartışma söz konusudur. Kim olduğu ve nelerle savaştığı ile ilgili çok fazla yorum bulunmaktadır. Yasuke, savaşcı kimliğiyle tanınmaktadır. Oda Nobunaga için savaşmaktadır. Gerekli olan eğitimleri aldıktan sonra samuray olur. Afrikalı ilk samuray ünvanını alır. efendisinin izinden gider. Yasuke, oldukça zorlu bir süreçten geçmiştir.

Yasuke ,kendini yeni bir hayata adar. Bir köyde yaşayan anne ve hasta kızına yardım etmek ister. Aksiyonlu ve gerilimli sahneler yaşanır. Karşısında doğaüstü karakterler de vardır. Düşmanlarla uğraşırken, aileye de yardım etmeye çalışır.

Anime sevmeyen insanların bile ilgisini çekmesi beklenmektedir. Tam kapanma süresinde evde keyifle izleyebileceğiniz yapımlar arasında yer alabilir.

Anime dizinin IMDb puanı 6,8’dir.