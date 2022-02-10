Yasemin Sannino kimdir? Yasemin Sannino nerelidir? Yasemin Sannino Türk mü?

Ekranların sevilen ismi Yasemin Sannino kimdir? Aslen nerelidir? Sorularının yanıtını araştırılıyor.

İtalyan asıllı Yasemin Sannino kimdir? Aslen nerelidir?

Yasemin Sannino, 1 Ocak 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi Türk, babasıysa İtalyan asıllıdır. Annesi bağlantısıyla aslen Eskişehirlidir.

Türkiye’de, Herkese Merhabalar Hayat vegibi projelerde oynamıştır. Gerçek oyunculuk kariyerini ise ülkesi İtalya’da devam ettirmektedir. İtalya’da birçok dizi ve sinema filminde oynamıştır.

10 yaşındayken müzik çalışmaları yapmış sonrasında Roma’ya taşınmıştır. Roma’da Roma Uluslararası Duse’de oyunculuk eğitimi almıştır.

La Sapienza Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olmuştur.

Kocası ünlü aktör Cosimo Fusco’dur. Bu evliliğinden Greta isminde bir kızı bulunmaktadır. Kızı 2015 yılında İftarlık Gazoz isimli sinema filminde oynamıştır.