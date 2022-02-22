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Yasemin Öztürk kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?

Oyuncu Yasemin Öztürk kimdir? Nerelidir? Gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Yasemin Öztürk’ün hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde okuyabilirsiniz.

22 Şubat 2022 Salı 19:11
Yasemin Öztürk kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?
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Yasemin Öztürk hakkında bilinmeyenleri tüm detaylarıyla haberimizde topladık. Sıkça aratılan konular için tüm detaylar haberimizde.

 

Yasemin Öztürk kimdir?

Yasemin Öztürk Bilkent Ünversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Diplomasını aldıktan sonra ise Tv programlarında sunuculuk yapmaya başlamıştır.

Birçok sinema ve dizi projelerinde yer alan Öztürk 2002 yılında Koçum Benim dizisiyle ve en son yer aldığı Behzat Ç dizisinde Funda karakteriyle ekranlara gelmiştir. 

Öztürk 2016 yılında TV8'de yayınlanan program İşte Benim Sitilim’de ünlüler tarafında yer alarak yarışmıştır. Ankara doğumlu olan Öztürk, 2017 yılında ise Kanal D’de yayınlanan Sevdanın Bahçesi isimle dizide Jale karakterine can vermiştir. 



Son Güncelleme: 22.02.2022 19:11
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Yasemin ÖztürkAnkara
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