Yasemin Öztürk kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?

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Yasemin Öztürk kimdir?

Yasemin Öztürk Bilkent Ünversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Diplomasını aldıktan sonra ise Tv programlarında sunuculuk yapmaya başlamıştır.

Birçok sinema ve dizi projelerinde yer alan Öztürk 2002 yılında Koçum Benim dizisiyle ve en son yer aldığı Behzat Ç dizisinde Funda karakteriyle ekranlara gelmiştir.

Öztürk 2016 yılında TV8'de yayınlanan program İşte Benim Sitilim’de ünlüler tarafında yer alarak yarışmıştır. Ankara doğumlu olan Öztürk, 2017 yılında ise Kanal D’de yayınlanan Sevdanın Bahçesi isimle dizide Jale karakterine can vermiştir.