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Yasemin Hadivent kimdir? Nerelidir? Yasemin Hadivent kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Yasemin Hadivent'in kim olduğuna dair merak edilen Yasemin Hadivent kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı Yasemin Hadivent hakkında detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:52
Yasemin Hadivent kimdir? Nerelidir? Yasemin Hadivent kaç yaşında?
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Yasemin Hadivent kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtkadı sizler için araştırdık. İşte Yasemin Hadivent’in yaşamına dair detaylar...

Yasemin Hadivent kimdir?

1982'de dünyaya gelen oyyuncu Yasemin Hadivent, Sevda Çiçeği, Gerçekte gibi pek çok yapımda oyunculuk yapmış oyuncudur. Sanatçının soyadı Farsça kökenli olup anlamı da yol gösterici demektir. 9 yaşında babsını kaybden sanatçının bir kız kardeşi vardır.

Yasemin Hadivent bir dönem bale eğitimi almış ancak kalp rahatsızlığı sebebi ile bırakmmıştır.

İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimlerinin bir kısmını ABD'de görmüş, Müjdat Gzen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır. Yasemin Hadivent Bulgaristan Sofya doğumludur. Sanatçının annesi Bulgar babası ise İran Azerilerindendir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:52
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Anahtar Kelimeler:
Yasemin HadiventOyuncu
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