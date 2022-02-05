Yasemin Hadivent kimdir? Nerelidir? Yasemin Hadivent kaç yaşında?

Yasemin Hadivent kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtkadı sizler için araştırdık. İşte Yasemin Hadivent’in yaşamına dair detaylar...
Yasemin Hadivent kimdir?
Yasemin Hadivent bir dönem bale eğitimi almış ancak kalp rahatsızlığı sebebi ile bırakmmıştır.
İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimlerinin bir kısmını ABD'de görmüş, Müjdat Gzen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır. Yasemin Hadivent Bulgaristan Sofya doğumludur. Sanatçının annesi Bulgar babası ise İran Azerilerindendir.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:52