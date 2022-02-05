Yasemin Hadivent kimdir? Nerelidir? Yasemin Hadivent kaç yaşında?

Yasemin Hadivent kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtkadı sizler için araştırdık. İşte Yasemin Hadivent’in yaşamına dair detaylar...

Yasemin Hadivent kimdir?

1982'de dünyaya gelen oyyuncu Yasemin Hadivent, Sevda Çiçeği, Gerçekte gibi pek çok yapımdaluk yapmış oyuncudur. Sanatçının soyadı Farsça kökenli olup anlamı da yol gösterici demektir. 9 yaşında babsını kaybden sanatçının bir kız kardeşi vardır.

Yasemin Hadivent bir dönem bale eğitimi almış ancak kalp rahatsızlığı sebebi ile bırakmmıştır.

İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimlerinin bir kısmını ABD'de görmüş, Müjdat Gzen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır. Yasemin Hadivent Bulgaristan Sofya doğumludur. Sanatçının annesi Bulgar babası ise İran Azerilerindendir.