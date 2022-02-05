İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Yasemin Ergene kimdir?

Doktorlar dizisinden tanıdığımız Yasemin Ergene gündemde. Yasemin Ergene’nin hayatına dair önemli bilgileri sizlerle haberimizde paylaşıyoruz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:29
Yasemin Ergene kimdir?
Takip Et:

Doktorlar dizisiyle ünlenmiş olan güzel oyuncu Yasemin Ergene’yi yakından tanıyoruz. Almanya doğumlu olan yetenekli oyuncu Aşk Oyunu dizisinde Eskin Serbest Teksoy karakterini ve Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandırarak ünlenmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yasemin Ergene, hayatını oyunculuğa adamaya karar vererek oyunculuk üzerine odaklanmaya başlamıştır. Emine ve Ela adında toplam 2 çocuğu bulunan Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile evlidir. Şu an oyunculuk kariyerini bir kenara bırakmış olan Ergene’nin mağazacılıkla uğraştığı düşünülüyor.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DoktorlarYasemin EgeneAşk Oyunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Melek Baykal kimdir? Kaç yaşındadır? Melek Baykal hangi projelerde yer aldı?
Melek Baykal kimdir? Kaç yaşındadır? Melek Baykal hangi projelerde yer aldı?
Enis Fosforoğlu kimdir? Nerelidir? Enis Fosforoğlu kaç yaşında?
Enis Fosforoğlu kimdir? Nerelidir? Enis Fosforoğlu kaç yaşında?
Yunus İmğa kimdir? Nerelidir? Yunus İmğa kaç yaşında?
Yunus İmğa kimdir? Nerelidir? Yunus İmğa kaç yaşında?
Rasim Öztekin kimdir?
Rasim Öztekin kimdir?
Ahmet Yavuz Sepetçi kimdir? Aslen nerelidir?
Ahmet Yavuz Sepetçi kimdir? Aslen nerelidir?
Dağhan Külegeç kimdir?
Dağhan Külegeç kimdir?

Popüler Haberler

Melek Baykal kimdir? Kaç yaşındadır? Melek Baykal hangi projelerde yer aldı?
Enis Fosforoğlu kimdir? Nerelidir? Enis Fosforoğlu kaç yaşında?
Yasemin Ergene kimdir?
Yunus İmğa kimdir? Nerelidir? Yunus İmğa kaç yaşında?
Rasim Öztekin kimdir?
Ahmet Yavuz Sepetçi kimdir? Aslen nerelidir?
Dağhan Külegeç kimdir?
İnci Pars kimdir? Nerelidir? İnci Pars kaç yaşında?
Damla Aslanalp kimdir? Nerelidir? Damla Aslanalp kaç yaşında?
Yemin Cemre ( Ceyda Olguner ) kimdir?
Cem Cücenoğlu kimdir?
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Kenan Bal kimdir? Kenan Bal görev aldığı dizi ve filmler
29 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
YKS'nin sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS'ye kaç gün kaldı?
İpek Karapınar kimdir, nerede doğmuştur? İpek Karapınar evli mi? İpek Karapınar kaç yaşında?
Oyuncu Beste Kökdemir kimdir?
Oyuncu Jale Arıkan kimdir? Jale Arıkan nereli, kaç yaşında?
Nehir Çağla Yaşar kimdir? Nerelidir? Nehir Çağla Yaşar kaç yaşındadır?
Gökhan Mumcu kimdir? Nerelidir? Gökhan Mumcu kaç yaşındadır?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.