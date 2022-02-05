Yasemin Ergene kimdir?

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:29
Doktorlar
dizisiyle ünlenmiş olan güzel oyuncu Yasemin Ergene’yi yakından tanıyoruz. Almanya doğumlu olan yetenekli oyuncu Aşk Oyunu
dizisinde Eskin Serbest Teksoy karakterini ve Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandırarak ünlenmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yasemin Ergene, hayatını oyunculuğa adamaya karar vererek oyunculuk üzerine odaklanmaya başlamıştır. Emine ve Ela adında toplam 2 çocuğu bulunan Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile evlidir. Şu an oyunculuk kariyerini bir kenara bırakmış olan Ergene’nin mağazacılıkla uğraştığı düşünülüyor.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:29
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