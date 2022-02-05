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Yasemin Allen kimdir? Yasemin Allen görev aldığı dizi ve filmler

Ekranların sevilen simalarından birisi olan Yasemin Allen merak ediliyor. Pek çok kişi, Yasemin Allen kimdir? sorusunu araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:12
Yasemin Allen kimdir? Yasemin Allen görev aldığı dizi ve filmler
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Gerek güzelliği gerekse oyunculuğu ile adından sürekli söz ettiren Yasemin Allen son günlerde merak ediliyor. Yasemin Allen’in hayatı merak edilirken aynı zamanda görev aldığı yapımlar da araştırılanlar arasında yerini alıyor.

Yasemin Allen kimdir?

10 Temmuz 1989’da İngiliz Dudley Allen ile Türk şarkıcı ve oyuncu Suna Yıldızoğlu’nun kızı olarak Londra’da doğmuştur. Henüz 3 aylıkken Türkiye’ye gelen Yasemin Allen 2010 yılında Kavak Yelleri dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmiştir.

Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Daha sonrasında Yerden Yüksek dizisinde Juliette, Hayat Devam Ediyor’da Pelin karakterine hayat veren Yasemin Allen 2013 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde Irmak karakterine hayat vermiştir.

Dizi oyunculuğuna ek olarak filmlerde de görev alan Yasemin Allen Su ve Ateş filminde görev aldıktan sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde Defne Sultan karakterine hayat vermiştir.  Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan 46 Yok Olan dizisinde görev almıştır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:12
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