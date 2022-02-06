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Yasak Elma dizisinin Alev'i kimdir? Özlem Gezgin kaç yaşında? Nereli?

Fox TV'nin her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen ve çok sevilen dizisi Yasak Elma kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Dizinin entrika dolu olayları yanı sıra oyuncuları da oldukça dikkat çekici. İşte konuya ilişkin detaylar...

06 Şubat 2022 Pazar 01:15
Yasak Elma dizisinin Alev'i kimdir? Özlem Gezgin kaç yaşında? Nereli?
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Başrollerinde Şevval Sam, Berk Oktay, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade, Gülenay Kalkan gibi isimlerin yer aldığı diziye yeni bir oyuncu daha katıldı. Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın kadrosuna en son Hercai dizisinde Dilşah’ın gençliğine hayat veren oyuncu Özlem Gezgin katıldı.

Medyapım’ın yapımcılığını yaptığı dizinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Şimdi de diziye Alev karakteri ile Özlem Gezgin katılıyor. Yeni oyuncunun 106. bölüm ile diziye katılması bekleniyor.

Yasak Elma Alev kimdir?

Yasak Elma dizisine katılan Alev karakteri Ömer’in eski sevgilisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Alev, oldukça büyük bir krize sebep olurken Şahika’nın sinirlerini çok bozacak.

Özlem Gezgin kimdir?

En son Hercai dizisinde Dilşah’ın gençliğini canlandıran oyuncu 1996 yılının 17 Şubat’ın da İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuk eğitimini Akademi 35.5’da almıştır. Daha sonra Marmara Sanat Akademisine yazılmış ve burada da senaristlik eğitimi almıştır. Aynı zamanda profesyonel Basketbol oynayan Gezgin, 2 yıl Galatasaray Basketbol Takımında oynamıştır. Basketbol kariyerini bitirdikten sonra ise dans eğitimi almıştır. Oyunculuk deneyimini ise ilk defa Medcezir dizisi ile yapmıştır. Daha sonra Kiralık Aşk’ta yer almıştır. Bunun yanı sıra Hanım Köylü, Kanatsız Kuşlar dizilerinde de rol almıştır. 25 yaşındaki oyuncu 1,65 boyunda ve 52 kilodur.



Son Güncelleme: 06.02.2022 01:15
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YasakelmaFOXTVPazartesiYeniOyuncu
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