Yarışmacı Güzel Gazalina kimdir? Nerelidir? Hayatı hakkında bilgiler

1 Ocak 1990 senesinde hayata gözlerini açan, 31 yaşındadır. Türkmenistan’da doğan Gazelina, hayatına Ankara’da devam etmektedir. Oyunculuk da yapan Gazelina,adlı izdivaç programı ile tanınırlığını arttırmıştır.

Kendisini son kez TV8’de yayınlanan Aşk-ı Roman adlı dizi ile görmüştük.

