Yarışmacı Güzel Gazalina kimdir? Nerelidir? Hayatı hakkında bilgiler
Kendisini Evleneceksen Gel adlı izdivaç programı sayesinde tanıdığımız Güzel Gazelina'nın biyografisi yazımızın devamında bulunmaktadır. Yarışmacılığının yanı sıra son dönemde oyunculuk da yapmıştır.
06 Mart 2022 Pazar 13:13
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1 Ocak 1990 senesinde hayata gözlerini açan Güzel Gazelina, 31 yaşındadır. Türkmenistan’da doğan Gazelina, hayatına Ankara’da devam etmektedir. Oyunculuk da yapan Gazelina, Evleneceksen Gel adlı izdivaç programı ile tanınırlığını arttırmıştır.
Kendisini son kez TV8’de yayınlanan Aşk-ı Roman adlı dizi ile görmüştük.
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