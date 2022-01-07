Yargı dizisinde kimler rol alacak? Dizinin senaristi kim?

Yargı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin yönetmeni ve senaristi kim olacak?

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Yargı dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Dizinin kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun da olacağı öğrenildi. Farklı konusuyla dikkat çekecek olan dizi, avukat dizisi olacak. Dizinin Eylül 2021 tarihinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryoyu Sema Ergenekon kaleme alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizi, avukatların rekabetlerini anlatacak.

Yargı dizisi oyuncuları

Pınar Deniz

Ülkemizin en güzel oyuncularından birisi olan Pınar Deniz, Yargı dizisinde rol alacak. Güzel oyuncu en son Kırmızı Oda dizisindeki oyunculuğu ile kendine hayran bıraktı. Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 yılında Adana’da doğmuştur. Üniversite’de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi almıştır. Sil Baştan dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgâr dizileri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştır. Güzel oyuncu, Berk Cankat ile birliktedir. 168 boyda 55 kilodadır.

Kaan Urgancıoğlu

Başarılı oyuncu şu anda Sen Yaşamaya Bak film çekimlerindedir. Çekimlerin ardından Yargı dizisinde yerini alacaktır. Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü’nden mezundur. 1981 İzmir doğumludur. Amerika’da oyunculuk dersleri almıştır. Kara Sevda, Leyla ile Mecnun, Filinta, Aşk 101 dizilerinde rol almıştır. 183 boyunda 76 kilodadır. Zeynep Oymak ile birliktedir.