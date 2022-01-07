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Yalancı ve Mumları dizisi konusu ne? Yalancı ve Mumu dizisi oyuncuları

FOX TV yaz sezonu için yeni bir dizi hazırlığına başladı. Yakında ekranlara gelecek Yalancı ve Mumu dizisine dair detaylar belli olmaya başladı. İşte FOX TV’nin yeni dizisi Yalancı ve Mumu detayları…

07 Ocak 2022 Cuma 11:03
Yalancı ve Mumları dizisi konusu ne? Yalancı ve Mumu dizisi oyuncuları
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Yabancı dizi Metresler’in uyarlaması olarak ekranlara gelecek Yalancı ve Mumu dizisinin yapımcılığını Medyapım yapacak. RTÜK dizinin Metresler olarak yayınlanmasına izin vermeyeceği için dizi Yalancı ve Mumu ismiyle ekranlara gelecek.

Dizinin yönetmenliğini yapacak isim Koray Kerimoğlu olurken, cast çalışmalarına başlandı. Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmasa da Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç görüşülen isimler arasında yer alıyor.

Yalancı ve Mumu dizisinin konusu

Amerikan bir diziden uyarlama olan dizide, 4 kadının aşk hayatı, ilişkisi, sırları, yalanları ve dostlukları ekranlara yansıtılacak. 4 kadının hayatını konu alan dizi için cast çalışmaları halen sürüyor.

Yalancı ve Mumları dizisinin yayınlanacağı kanal

Yaz aylarında ekrana gelecek yeni dizi Yalancı ve Mumları FOX TV’de yayınlanacak.


Son Güncelleme: 07.01.2022 11:03
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