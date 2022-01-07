Yalancı ve Mumları dizisi konusu ne? Yalancı ve Mumu dizisi oyuncuları

Yabancı dizi Metresler’in uyarlaması olarak ekranlara gelecek Yalancı ve Mumu dizisinin yapımcılığını Medyapım yapacak. RTÜK dizinin Metresler olarak yayınlanmasına izin vermeyeceği için dizi Yalancı ve Mumu ismiyle ekranlara gelecek.

Yalancı ve Mumu dizisinin konusu

Dizinin yönetmenliğini yapacak isim Koray Kerimoğlu olurken, cast çalışmalarına başlandı. Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmasa da Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç görüşülen isimler arasında yer alıyor.

Amerikan bir diziden uyarlama olan dizide, 4 kadının aşk hayatı, ilişkisi, sırları, yalanları ve dostlukları ekranlara yansıtılacak. 4 kadının hayatını konu alan dizi için cast çalışmaları halen sürüyor.

Yalancı ve Mumları dizisinin yayınlanacağı kanal

Yaz aylarında ekrana gelecek yeni dizi Yalancı ve Mumları FOX TV’de yayınlanacak.