Yalancı ve Mumları dizisi konusu ne? Yalancı ve Mumu dizisi oyuncuları

Yabancı dizi Metresler’in uyarlaması olarak ekranlara gelecek Yalancı ve Mumu dizisinin yapımcılığını Medyapım yapacak. RTÜK dizinin Metresler olarak yayınlanmasına izin vermeyeceği için dizi Yalancı ve Mumu ismiyle ekranlara gelecek.
Yalancı ve Mumu dizisinin konusu
Amerikan bir diziden uyarlama olan dizide, 4 kadının aşk hayatı, ilişkisi, sırları, yalanları ve dostlukları ekranlara yansıtılacak. 4 kadının hayatını konu alan dizi için cast çalışmaları halen sürüyor.
Yalancı ve Mumları dizisinin yayınlanacağı kanal
Yaz aylarında ekrana gelecek yeni dizi Yalancı ve Mumları FOX TV’de yayınlanacak.
Son Güncelleme: 07.01.2022 11:03