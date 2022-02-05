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Yakışıklı oyuncu Tarık Tarcan kimdir? Nerelidir? Tarık Tarcan nerede yaşıyor?

Yakışıklılığı ile yıllara meydan okuyan eski oyuncu Tarık Tarcan ile ilgili merak edilen birçok nokta var. Okurlarımız için Tarık Tarcan'ın hayatı hakkında bilgileri haberimizde yayınladık. İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:23
Yakışıklı oyuncu Tarık Tarcan kimdir? Nerelidir? Tarık Tarcan nerede yaşıyor?
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Tarık Tarcan, 14 Nisan 1958 yılında Bursa/Mudanya’da dünyaya gelmiştir. İlköğretim, Ortaöğretim ve liseyi Bursa’da okumuştur. Daha sonra spora olan ilgisinden dolayı İstanbul Spor Akademisine gelmiş lakin aniden ünlü marka olan Vakko’da mankenlik yapmaya başlamıştır. Oyuncunun kökleri Kayı Boyu’na dayanmaktadır. Tarcan’ın iki kardeşi vardır. Oyuncunun yaşı ilerlemesine rağmen gençliğindeki karizmasını hala taşımaktadır.

Tarık Tarcan, ilk rolünü 1984 yılında Fahriye Abla filmindeki Mustafa karakteri ile oynamıştır. Hem fiziği ile hem de karizması ile dikkat çeken Tarcan, birçok dizi ve filmde yer almanın yanı sıra program da sunmuştur.

Oyunculuk kariyerini erken yaşlarda bırakan Tarık Tarcan, spor ve deniz tutkusunu birleştirerek kaptanlık ehliyeti almış ve Datça Bozburun Köyü’nde vakit geçirmeye başlamıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:23
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