Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?

Ekranların yakışıklı oyuncusu, modeli Kıvanç Tatlıtuğ modellik yaparak ekran dünyasına girmiştir. İlk olarak Gümüş dizisiyle karşımıza çıkan Tatlıtuğ, kendini ekranlara sevdirmeyi başarmıştır.
Yetenekli oyunculuğu ve beğenilen performansıyla gözde bir oyuncu olan Tatlıtuğ, hayranları yeni projede görmek için can atmaya başladı.
Gençliğinde basketbol geçmişi bulunuyor.
Oyunculuk ve modellik kariyerinde bir sürü ödülün de sahibi olmuştur.
Bir süre Paris'te yaşamıştır. Döndüğünde ise oyunculuk teklifleri birden çoğalmıştır. Tekstil dünyasının devi Mavi'nin her daim reklam yüzü olmuştur.
Son Güncelleme: 06.02.2022 02:02