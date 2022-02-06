Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?

Ekranların yakışıklı oyuncusu, modeli Kıvanç Tatlıtuğ modellik yaparak ekran dünyasına girmiştir. İlk olarak Gümüş dizisiyle karşımıza çıkan Tatlıtuğ, kendini ekranlara sevdirmeyi başarmıştır.

Yetenekli oyunculuğu ve beğenilen performansıyla gözde bir oyuncu olan Tatlıtuğ, hayranları yeni projede görmek için can atmaya başladı.

1983 Adana doğumludur. Türk oyuncu vedir. 2002 yılında erkek güzellik yarışmasında seçilmiştir. Birçok dizi de rol alan oyuncunun kariyerindeki dönüm noktası Aşk-ı Memnu dizisiyle olmuştur. O diziden sonra oyuncu film, reklam ve dizi teklifleri konusunda şansı yaver gitmiştir.

Gençliğinde basketbol geçmişi bulunuyor.

Oyunculuk ve modellik kariyerinde bir sürü ödülün de sahibi olmuştur.

Bir süre Paris'te yaşamıştır. Döndüğünde ise oyunculuk teklifleri birden çoğalmıştır. Tekstil dünyasının devi Mavi'nin her daim reklam yüzü olmuştur.