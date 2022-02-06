İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?

Ekranların yakışıklı oyuncusu, modeli Kıvan Tatlıtuğ genç kızların sevgilisi olmayı başarmıştır. En çok aranan isimlerde yer alan Tatlıtuğ, hayranları gelecek yeni dizi, film haberleri için merakla bekliyor. Tatlıtuğ hakkında bilinmeyen ve merak edilen her şeyi sizler için araştırdık, haberimizde yer veriyoruz.

06 Şubat 2022 Pazar 02:02
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?
Takip Et:

Ekranların yakışıklı oyuncusu, modeli Kıvanç Tatlıtuğ modellik yaparak ekran dünyasına girmiştir. İlk olarak Gümüş dizisiyle karşımıza çıkan Tatlıtuğ, kendini ekranlara sevdirmeyi başarmıştır.

Yetenekli oyunculuğu ve beğenilen performansıyla gözde bir oyuncu olan Tatlıtuğ, hayranları yeni projede görmek için can atmaya başladı. 

1983 Adana doğumludur. Türk oyuncu ve mankendir. 2002 yılında erkek güzellik yarışmasında seçilmiştir. Birçok dizi de rol alan oyuncunun kariyerindeki dönüm noktası Aşk-ı Memnu dizisiyle olmuştur. O diziden sonra oyuncu film, reklam ve dizi teklifleri konusunda şansı yaver gitmiştir. 

Gençliğinde basketbol geçmişi bulunuyor. 

Oyunculuk ve modellik kariyerinde bir sürü ödülün de sahibi olmuştur. 

Bir süre Paris'te yaşamıştır. Döndüğünde ise oyunculuk teklifleri birden çoğalmıştır. Tekstil dünyasının devi Mavi'nin her daim reklam yüzü olmuştur. 



Son Güncelleme: 06.02.2022 02:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OyuncuKıvanç TatlıtuğModelManken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma dizisinin Alev'i kimdir? Özlem Gezgin kaç yaşında? Nereli?
Yasak Elma dizisinin Alev'i kimdir? Özlem Gezgin kaç yaşında? Nereli?
Arka Sokakların Tunç'u kimdir?
Arka Sokakların Tunç'u kimdir?
Bizimkiler Ali ( Atılay Uluışık ) kimdir?
Bizimkiler Ali ( Atılay Uluışık ) kimdir?
Müjde! GAİN büyük ekranlara geliyor.
Müjde! GAİN büyük ekranlara geliyor.
Necmettin Çobanoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Necmettin Çobanoğlu evli mi? Necmettin Çobanoğlu kaç yaşında?
Necmettin Çobanoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Necmettin Çobanoğlu evli mi? Necmettin Çobanoğlu kaç yaşında?
Muhammet Çakır kimdir?
Muhammet Çakır kimdir?

Popüler Haberler

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?
Yasak Elma dizisinin Alev'i kimdir? Özlem Gezgin kaç yaşında? Nereli?
Arka Sokakların Tunç'u kimdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 6 Şubat 2022 Pazar Instagram giriş sorunu
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 6 Şubat 2022 Pazar evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Şubat 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 6 Şubat 2022 Pazar
Bizimkiler Ali ( Atılay Uluışık ) kimdir?
Müjde! GAİN büyük ekranlara geliyor.
E-Devlet bekçilik başvurusu nasıl yapılır?
Sümer Tilmaç kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?
Blood & Water dizisinin konusu ve yorumu
Rüyada incir yemek ne anlama gelmektedir? Rüyasında incir ağacı gören kişinin rüyası nasıl yorumlanır, incir ağacına çıkmanın anlamı nedir?
SGK kaçtan kaça kadar çalışıyor? SGK'nın tatil günleri ne zaman?
Usta oyuncu Metin Coşkun kimdir?
Neşe Baykent kimdir? Neşe Beykent görev aldığı yapımlar
Biğkem Karavus kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Müfit Can Saçıntı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Muhteşem Yüzyıl : Kösem dizisinde Musa Paşa ( Serdar Kayaokay) kimdir?
Lost Girls filminin konusu nedir? Vurgulanmak istenen mesaj
Necmettin Çobanoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Necmettin Çobanoğlu evli mi? Necmettin Çobanoğlu kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.