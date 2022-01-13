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Yağmur Rengi filmi Fox Tv ekranlarında!

Fox Tv ekranlarında 7 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak olan Yağmur Rengi filmi, merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Yağmur Rengi filminin konusu ne? Seyircinin merak ettiği tüm soruların yanıtını haberimizde veriyoruz.

13 Ocak 2022 Perşembe 02:08
Yağmur Rengi filmi Fox Tv ekranlarında!
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7 Haziran Pazartesi Fox Tv ekranlarında yayınlacak olan Yağmur Rengi filmi fragmanıyla kendinden oldukça fazla söz ettirdi. İzleyici fragmanının ardından meraklı gözlerle yayınlanacağı günü bekliyor. Bizde siz değerli okuyucularımıza film hakkında merak edilen tüm soruların yanıtını haberimizde yer veriyoruz. 

Başrollerini Gizem Karaca, Hakan Bilgin, Pamir Pekin ve Asuman Damak gibi usta oyuncuların oynadığı filmin türü romantik komedidir. 

Kaln ve Fanatik filmin ortak yapımını yürüttüğü filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu oturuyor. 

Filmin konusu ise Yağmur adında bir genç kız mesleği olan ressamlıkla birlikte kamu için trafolara resim çizer. Bu sırada genç bir delikanlı ile tanışarak aşkın tohumları ilk orada atılır. Yağmur ailesinden uzakta yaşar. Önceden yaşadığı aşk acısını, kırgınlıklarını ve ailesine duyduğu özlemi bununla birlikte atacak.

Gizem Karaca; 1992 İstanbul'da gözlerini dünyaya açtı. Güzellik yarışmasında adından söz ettirerek sıralamada yerini aldı. Ardından birçok dizi, sinema ve reklam filmlerinde yerini alan güzel ve genç oyuncu halen birçok projede yer alarak başarısına başarı katmaya devam ediyor. 

Pamir Pekin; 1972 İstanbul'da hayata geldi. Fiziği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Marmara Üniversitesi mezunudur. Dizi dünyasında yakışıklı ve karizmatik duruşuyla tanınır. 183 boyunda olan oyuncu 72 kilodur. Birçok dizi ve filmde rol aldı. 

Hakan Bilgin; 1967 Samsun'da dünyaya geldi. Başarılı oyuncu tiyatro kökenlidir. Memoli dizisi ile tanınır olmuştur. Şu ana kadar da birçok dizi, film, reklam, seslendirme gibi projelerde yer aldı. Aslen Artvin'lidir. Karadeniz kökenli olmasıyla birlikte genelge Karadeniz dizilerinde rol aldığını görüyoruz. Başarılı bir oyuncu geçmişi ve şu anda da adından söz ettirirken, aranan isimlerden biri olmuştur. 

Asuman Dabak; 1970 Manisa doğumludur. Yetenekli ve başarılı olan oyuncu her yerde isminden sıkça söz ettiriyor. En son Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filminde oynadı. Dizi geçmişi büyük kariyer dönüşleriyle gerçekleşen oyuncu Leyla ile Mecnun, Pis Yedili, Tutunamayanlar, Süper Babaaaanne, Günebakan gibi kült dizilerde rol aldı. Dizi, reklam ve sinemaların aranan yüzüdür. 2006 yılında Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurduktan sonra orayı yönetiyor. Başarılı oyunculuğu ve yağmış olduğu tiplemelerle akılda kalıcı bir oyuncudur. Girdiği her işten başarı ile çıktı. 

Serkan Kuru; 1978 İznik'te dünyaya geldi. Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Kendi gibi oyuncu olan eşiyle dünya hayatına girdi. Birçok dizide rol alan oyuncu çok sevilmiştir. Başarılı tiplemeleriyle ve canlandırdığı karakterlerle dizilerin aranan ismi oldu. 


Son Güncelleme: 13.01.2022 02:08
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Anahtar Kelimeler:
Yağmur RengiFov TvGizem KaracaOyuncuları
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