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Yağmur Kaşifoğlu kimdir? Nerelidir? Yağmur Kaşifoğlu nerede oturuyor?

Ünlü sanatçı Yağmur Kaşifoğlu 'nun kim olduğuna dair merak edilen Yağmur Kaşifoğlu kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı Yağmur Kaşifoğlu hakkında detaylar...

16 Şubat 2022 Çarşamba 10:16
Yağmur Kaşifoğlu kimdir? Nerelidir? Yağmur Kaşifoğlu nerede oturuyor?
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Yağmur Kaşifoğlu kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Yağmur Kaşifoğlu'nun yaşamına dair detaylar...

Yağmur Kaşifoğlu kimdir?

Yağmur Kaşifoğlu Namı diğer Şarı Ceylan labaplı ünlü oyuncu Adı Mutluluk isimli dizide Batu'nun annesi Yelda karakterini canlandırarak akıllarda yer etmiştir.

1977'de (43 yaşında) İstanbul Üsküdar''da dünyaya gelen ünlü oyuncu İlköğretimini İcadiye İlkokulu'nda okumuştur Ardında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nü tamamlamıştır.

2003'te Uğur Uludağ ile dünya evine girmiş ancak 2013'te ikili boşanmıştır. Ünlü oyuncu 2016 yılında ise Yönetmen Çağatay Tosun ile evlenmiştir.

Yağmur Kaşifoğlu'nun rol aldığı bazı diziler ise Fatih, Kara Melek, Baba Evi, Bir Umut, Ateş Dansı, Gülün Bittiği Yer, Bize ne oldu, Kuzgun, Yılan Hikayesi, Cebimde Küçük Bir Elma Var, Benim için Ağlama, Sarı evin esrarı, Dedem Gofret ve Ben, Lahmacun ve Pizza, Bekarlar, Çaylak, 3. Tür, Kadının Sessizliği'dir.

Yağmur Kaşifoğlu'nun yer aldığı sinema yapımları ise Bir İhtimal Daha Var ve Horoz Sedat'tır.

Uzun zamanır televizyonlardan ayrı bir yaşam süren oyuncu bir ara Bebek 45'likte DJ olarak çalışmıştır.



Son Güncelleme: 16.02.2022 10:16
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Yağmur KaşifoğluOyuncuSanatçı
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