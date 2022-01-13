Xtremo filmi, konusu ve oyuncuları

4 Haziran 2021’deplatformu üzerinden izleyicilere sunulansenaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeyi başardı. İspanyol yapımı aksiyon filimi olan yapımın yönetmen koltuğunda Daniel Benmayor yer alıyor. Tracers ve Paintball filimlerinin yönetmenliğini yapmış olan Daniel Benmayor son olarak Netfilix ile ortak çalışarak Xtremo filminin yönetmenliğini yaptı.

Filimin başrolünde Teo García ve Oscar Jaenada gibi başarılı İspanyol oyuncular yer alıyor. 110 dakikalık fillim aksiyon ve intikam severlerin dikkatini çekebilir. Maximo ve Lucero üvey kardeşlerinin arasındaki intikam savaşını konu alan filim senaristliğinde, Isa Montalbán ve Cesar Bandera birlikte yer alıyor. Aksiyon ve dövüş sahnelerinin bol bol yer aldığı filim IMDB puanı ise 6,9.

Xtremo filminde yer alan oyuncular ve karakterleri