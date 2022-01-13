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Xtremo filmi, konusu ve oyuncuları

Filim ve dizi sektöründe dünya çapında etki uyandıran Netflix çeşitli ülkelerden bünyesine kattığı yapımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak 4 Haziran 2021’de yayınlanan İspanyol filmi Xtremo ile dikkat çekti. Yayımlanmasının ardından Xtremo filmi, konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Netflix yeni İspanyol yapımı filmi olan Xtremo hakkında tüm detaylar.

13 Ocak 2022 Perşembe 12:03
Xtremo filmi, konusu ve oyuncuları
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4 Haziran 2021’de Netflix platformu üzerinden izleyicilere sunulan Xtremo filmi senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeyi başardı. İspanyol yapımı aksiyon filimi olan yapımın yönetmen koltuğunda  Daniel Benmayor yer alıyor. Tracers ve Paintball filimlerinin yönetmenliğini yapmış olan Daniel Benmayor son olarak Netfilix ile ortak çalışarak Xtremo filminin yönetmenliğini yaptı.

Filimin başrolünde Teo García ve Oscar Jaenada gibi başarılı İspanyol oyuncular yer alıyor.  110 dakikalık fillim aksiyon ve intikam severlerin dikkatini çekebilir.  Maximo ve Lucero üvey kardeşlerinin arasındaki intikam savaşını konu alan filim senaristliğinde, Isa Montalbán ve Cesar Bandera birlikte yer alıyor. Aksiyon ve dövüş sahnelerinin bol bol yer aldığı filim IMDB puanı ise 6,9.

Xtremo filminde yer alan oyuncular ve karakterleri

  • Teo García – Maximo
  • Óscar Jaenada – Lucero
  • Iván Valentín – Ruso
  • Isa Montalbán – Daniela
  • Cesar Bandera – Romeo
  • Jose Álvarez-Boze – Hombre de Jaro
  • Sergio Peris-Mencheta
  • Óscar Casas – Leo


Son Güncelleme: 13.01.2022 12:03
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Xtremo FilmiNetflixXtremo Filmi Konusu Ve Oyuncuları
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