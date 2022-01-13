Xtremo filmi, konusu ve oyuncuları

Filimin başrolünde Teo García ve Oscar Jaenada gibi başarılı İspanyol oyuncular yer alıyor. 110 dakikalık fillim aksiyon ve intikam severlerin dikkatini çekebilir. Maximo ve Lucero üvey kardeşlerinin arasındaki intikam savaşını konu alan filim senaristliğinde, Isa Montalbán ve Cesar Bandera birlikte yer alıyor. Aksiyon ve dövüş sahnelerinin bol bol yer aldığı filim IMDB puanı ise 6,9.
Xtremo filminde yer alan oyuncular ve karakterleri
- Teo García – Maximo
- Óscar Jaenada – Lucero
- Iván Valentín – Ruso
- Isa Montalbán – Daniela
- Cesar Bandera – Romeo
- Jose Álvarez-Boze – Hombre de Jaro
- Sergio Peris-Mencheta
- Óscar Casas – Leo
Son Güncelleme: 13.01.2022 12:03