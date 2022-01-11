Workin’ Moms konusu ve analizi

Tam 4 sezon boyunca yayınlanan ve çok kısa bir süre sonra da 5. Sezonunun ekranlara gelmesi ile birlikte seyirci ile yeniden buluşacak olan Workin’Moms dizisi, Karen Moore ile Rebecca Kohler kaleminden çıkan çok sempatik bir konuya sahip olan bir dizidir. Dizi ilk önce 2017 yılında Kanada CBC kanalında yayınlanmaya başladı ve diziye olan ilginin artması sonucunda da ününü uluslararası televizyon kanallarına kadar taşımayı başarmıştır. Daha yeni Netflix gibi üst düzey bir platformda da yer edinmeye başladıktan sonra son zamanlarda ki ekranların en tatlı komedi temasına sahip olan dizi içerikleri arasında da yer almaya başladı.

Komedi temasını işleyen bir diğer dizi ise Hacks’tır.

Yayın uzunluğu ortalama olarak 20 dakika ila 30 dakika arasında değişiklik gösteren bölümlerinde neredeyse hepimizi ilgilendiren ya da ilgilendirecek olan ebeveyn sorunlarına dikkat çekmektedir. Dizinin merkezinde bulunan 4 başarılı kadın oyuncusu ile annelerin doğum öncesinde ve doğum sonrasında ki hayatlarına dokunarak, izleyiciyi adeta hem dram hem de komedinin olduğu ortak bir noktada buluşturan bir hikayeyi anlatmaktadır.

Hayatın oldukça çalkantılı olarak geçtiği son zamanlarda ne olduğu belli olmayan birçok sınavdan geçiyoruz. Ya işe gidip geliyoruz, ya sürekli olarak çalışıyoruz ya da çeşitli birçok sorunlarımızdan dolayı hayatımızı dört duvar içerisinde geçirmek zorunda kalıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemlerde pek çok sorun ile karşı karşıya gelmiş olsak da maalesef yanımızda olup biten gelişmelere de çok fazla odaklanamıyoruz.

Workin’Moms yorumu

Bizim daha iyi bir geleceğe sahip olabilmemiz için; ebeveynlerimizin ne sıkıntılar çektiklerine, ne gibi sorunlar ile uğraştıklarına şöyle göz ucu ile bile dönüp bakmıyoruz. Durum böyle olunca da, Workin’Moms gibi diziler önderliğinde de ebeveynlik ile ilgili birazcık da olsa bazı bilgiler ve özel birkaç dakikaya ortak olabilme şansını elde etmekteyiz. 2017’de yayın hayatına adım atan Workin’Moms dizisi ile birlikte özellikle de annelerin, bebeklerinin doğumlarından önceki ve doğum sonrasında ki süreçte yaşamış oldukları bazı gelişmelere şahit olmaktayız. Dizi hakkında ki diğer detaylar ise şu şekildedir:

Kate, Annie, Frankie ile Jenny adındaki 4 kadın, yıllar boyunca süregelen iş hayatlarından sonra gelecek hayatlarını bir erkek ile birleştirme kararı alarak evleniyorlar. Yeniden yıllar boyu süregelen iş hayatının ardından ise her karı ve kocanın isteyeceği o mutlu an ile tanışıyorlar ve karınlarında aylar boyunca bir bireyi taşıyacak ve belki de bu zamana kadar hayatlarında en mutlu oldukları an’a doğru teker teker gün saymaya başlayacaklar. Anne adayları hamilelik süreci içerisinde pek çok psikolojik durum ile savaşmak zorunda kalırken gerçekten de onların neler hissettikleri ya da bu süre zarfında neler yaşamış oldukları asla tahmin edilemez ve ön görülemez bir hal alacaktır.

Hamilelik sürecinin üzerinden aylar geçtikten sonra nihayet o beklenen büyük gün gelip çatar. Çok zorlu şartlar altında ve ağrılar ile geçen, aylar boyunca süren bir mücadelenin ardından ise bebekleri onlar ile tanışmak için bir fırsat bulur. Fakat; bir annenin doğum öncesinde yaşamış olduğu psikolojik etmenler ne kadar çok ise doğum sonrasında ki süreçte de yaşamış olduğu ya da daha yaşayacağı pek çok kritik durum da söz konusudur. Bu durumlardan en önemli olanı da belki de artık iş hayatına yeniden dönmek tedirginliğini yaşamaktır. Yayınlandığı ilk sezonu ile birlikte anneler Kate, Annie, Frankie, Jenny doğum yaptıktan sonra işe tekrardan geri dönmenin burukluğunu yaşamaktadırlar. Katıldıkları anne-bebek sınıfında başlarından geçen olayları eğlence ile mizahı bir araya getirerek izleyiciye aktarmaktadırlar.

Workin’Moms dizisi; annelerin yaşadıkları duygusal ve oldukça da zorlu olan dakikaları mizah ile harmanlayarak son derece başarılı olan bir iş çıkarmaktadır. Önceden de söylemiş olduğumuz gibi, dizi bir belgesel veya Talk Show benzerinde bir içerik olduğunu gösterse de aslında Workin’Moms sitcomda olması gereken birçok kritik noktaya da sahip bir dizidir. Son derece başarılı olan 4 kadın oyuncuyu da arkasına alarak; cinsellik, hayat koşulları, hamilelik süreci, iş hayatı gibi de pek çok konu ile ilgili bizlere çok eğlenceli dakikalar sunmaktadır. Kısacası bu diziyi izlemeyi asla ihmal etmeyin ve sakın kaçırmayın.

Workin’Moms dizisi IMDB puanı kaç?

Yayınlandığı günden itibaren izleyici tarafından oldukça beğenilen ve ilgi ile takip edilen Workin’Moms dizisi, izleyicisinin verdiği oylar sonucunda 7,6’lık bir IMDB puanı almış durumdadır.

Workin’Moms oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler

Catherine Reitman – Kate Foster

Dani Kind – Annie Carlson

Juno Rinaldi – Frankie Coyne

Philip Stenberg – Nathan Foster

Jessalyn Wanlim – Jenny Matthews

Sarah McVie – Val Szalinsky

Ryan Belleville – Lionel Carlson

Nikki Duval – Rosie Phillips

Katherine Barrell – Alicia Ruterford

Peter Keleghan – Richard Greenwood

Tennille Read – Bianca

Olunike Adeliyi – Giselle Bois

Aviva Mongillo – Juniper

Workin’Moms konusu ve analizi / komedi tür dizileri, böyle bir yazımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere bol keyifli seyirler dileriz. Bir sonraki içeriklerimizde yeniden görüşmek üzere..