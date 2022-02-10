‘Wonder Years’ın Yeni Versiyonunda Kadro yenileniyor. Wonder Years yeni yapımı

Wonder Years yeni versiyon kadro

ABC ’deki ‘The Wonder Years’ yeniden yapımında Dule Hill ve Laura Kariuki rol alacaktır. İkili, ana karakter Dean'i oynayan Elisha Williams ve Lillian ailesinin başını oynayan Saycon Sengbloh'a katılacak.

Baba kişiliğinde Bill Williams’ı Hill hayat verecektir. Gündüz müzik profesörü, gece keyifli bir müzisyendir. Yetişkin Dean tarafından "tanıdığım en kötü insan" olarak tanımlandı. Neredeyse her zaman sakin ol, en sevdiği kelime "sakin ol". Bill, ailesinin ve siyah orta sınıf topluluğunun kendi kendine yetmesini ve paralarını tutmaya çalışmasını istiyor. Hill, NBC siyasi draması "West Wing" ve Amerikan çevrimiçi draması "Psychology" de rol aldı. 2002'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Emmy adayı oldu."Psychology" deki rolüne devam etti. Son çalışmaları arasında "Kara Pazartesi", "Kostüm", "Balon" ve "Şüphe" bulunmaktadır.

Dean’in kız kardeşini Kim Williams hayat verecektir. Zeki, popüler bir karakter özelliğine sahiptir. Kardeşi ile çok çelişse de iyi bir ilişkileri de vardır. Ailesi onu üniversite sınavlarına hazırlamaktadır fakat Kim bu durumdan hiç hoşnut değildir. CW süper kahraman projesinde ‘Black Lightning’ sekiz bölümünde rol almıştır. Kariuki ikinci projesi ise Wonder Years’da rol alacaktır.

Yeni sürüm, yazar ve baş yapımcı Saladin Patterson'dan geliyor ve Lee Daniels Entertainment'tan Lee Daniels ve Marc Velez'in baş yapımcısı. Orijinal dizinin kahramanı Fred Savage, pilot diziyi ve yönetici yapımcılığını yönetecek. Orijinal dizinin yaratıcısı Neal Marlens danışman olarak görev yapacak.