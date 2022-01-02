Whatever It Takes filminin konusu nedir? Filmin incelemesi ve yorumu

Whatever İt Takes adlı filmi merak edenler için bu haberimizde filme ilişkin bazı detaylara yer verdik. Filmin konusu ve incelemesi hakkında bilgi almak isteyenler haberimizi inceleyebilir. İşte detaylar…

Whatever İt Takes filmi 2000’li yılların çarpık gençlik komedi filmlerinden biridir. Başarılı isimlerin yer aldığı filmde Shane West, Aaron Paul, James Franco ve Marla Sokoloff bulunuyor.

Film yorumu

Bu film günümüz gençlik filmlerinden pek de farklı değil. 2000’li yıllarda çekilmiş olsa da şimdiki gençlik filmlerinin senaryoları gibi olması pek de iç açıcı değil. Başarılı isimlerin bulunmasına rağmen pek de iyi bir senaryoya sahip olmayan gençlik filmi diyebiliriz.

Bu film, Edmond Rostand’a ait Cyrano de Bergerac adlı oyunundan esinlenilerek beyaz perdeye çıkarılmıştır. Filmde izleyici kendisini ergenlerin dünyasında bulur. Ergenlerden ilki ise Ryan’dır. Bu karakter çekingen ve yalnız bir gençtir. Ryan’a eşlik eden diğer isim ise Maggie’dir. Bu karakter Ryan’ın yan komşusudur. İkili tüm günlerini beraber geçiren sıkı arkadaştır.

Karakterler oldukça mutlu görünse de Ryan’ın kimseye anlatamadığı bir derdi vardır. Ryan, okulun popüler kızı Ashley’e aşıktır. Aşkı için adım atmaya çalışır lakin bütün girişimleri sonuçsuz kalır. Daha sonra ortaya Ashley’nin kuzeni Chris çıkar ve Ryan’ın işi daha olabilir hale gelmiştir. Çünkü Chris, Ryan’a “sen bana Maggie için yardımcı ol ben de sana Ashley için” diye anlaşma teklif etmiştir. Filmin ana konusu budur ve iyi bir senaryosu var demek yalan olur.

Filmin kadrosu