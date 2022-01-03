Werewolves Within filminin konusu nedir?

Assasin’s Creed, Resident Evil, Ratchet and Clank gibi oyunlar geçtiğimiz yıllarda beyaz perdeye taşınarak izleyenlerle buluşturmuştu. Bu tür filmler oldukça sevilmiş ve sinema severler bu tür filmlerin yenilerinin ne zaman çıkacağını büyük bir merak içerisinde beklemeye başladı.

Bilgisayar oyunları sektöründe vasat denebilecek bir oyun olan, bulunduğumuz sene içerisinde beyaz perdeye taşınarak sinema severlerin beğenisine sunulmuştu. İzleyenlerin aklındaki soru ise filmin nasıl bir konuya sahip olduğu oldu.

Filmin baş karakteri Finn (Sam Richardson), hayata yeni başlangıç yapma umudunda olan bir gençtir. Genç adamın bu beklentisi kısa bir süre içerisinde karşılık bulacaktır. Finn’in yaşadığı kasabaya kurt adamlar bir saldırı düzenleyecektir ve Finn bu kurt adamların kim olduğunu öğrenmek için bir dedektiflik macerasına atılacaktır.

IMDb’de 6 puan alan Werewolves Within’in başrollerinde Sam Richardson, Milana Vayntrub ve Michael Chenus gibi oyuncular yer alıyor.