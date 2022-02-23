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Way Down (The Vault) filmi güzel mi? The Vault konusu ve yorumları

2021 yılının yeni filmlerinden birisi olan Way Down (The Vault) filminin konusu, oyuncu kadrosu ve yönetmeni merak edilmektedir. Film, buldukları hazine el konulan kişilerin hazineyi kaçırma hikayelerini anlatmaktadır.

23 Şubat 2022 Çarşamba 20:26
Way Down (The Vault) filmi güzel mi? The Vault konusu ve yorumları
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Way Down diğer adı ile The Vault 2021 yapımı aksiyon filmidir. Film yönetmen koltuğunda Jaume Balagueró oturmaktadır.

Way Down (The Vault) konusu nedir?

Way Down filmi dört kişiden oluşan bir mürettaebatın deniz altında hazine bulması ile başlar. Buldukları hazinenin devlet tarafından alınması ile birlikte bir mühendis hazineyi geri almalarına yardımcı olacak planı yapar.

Way Down (The Vault) filmi oyuncu kadrosu

Famke Janssen

Freddie Highmore

Jose Coronado

Luis Tosar

Astrid Bergès-Frisbey

Liam Cunningham

Sam Riley

Way Down (The Vault) film yorumları

Way Down filmi ilerleyişi yorumlara göre oldukça sürükleyici görünüyor. Aksiyon sahnelerinin bol olduğu filmde sinematiklerin de oldukça iyi olması görülmektedir. Filmin IMDB puanı 6. 4’tür. Filmi izleyen kişiler genellikle olumlu yorumlarda bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 23.02.2022 20:26
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TheVaultWaydown
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